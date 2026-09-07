Cronaca
Motociclista gravemente ferito sull'A13
Domenica pomeriggio, sull'autostrada a Rothenbrunnen, nel Canton Grigioni, si è verificato un tamponamento.
Polizia Cantonale Grigioni
Fonte Polizia Cantonale Grigioni
Motociclista gravemente ferito sull'A13
Domenica pomeriggio, sull'autostrada a Rothenbrunnen, nel Canton Grigioni, si è verificato un tamponamento.
L'uomo di 74 anni stava guidando in direzione nord nella corsia di sorpasso alle 15:45. All'uscita di Rothenbrunnen, si è spostato nella corsia di destra, dove si è scontrato violentemente con un'auto che procedeva a bassa velocità. L'uomo è stato sbalzato in aria ed è atterrato ferito.
Ha ricevuto le prime cure sul posto dal medico del servizio di soccorso di Mittelbünden e da un'équipe di eliambulanza della Rega. La Rega lo ha poi trasportato all'Ospedale Cantonale dei Grigioni a Coira. La Polizia Cantonale dei Grigioni sta indagando sulle circostanze dell'incidente.
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