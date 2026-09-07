«No a estati a 50 gradi», appello a manifestare per il clima

LOSANNA - Circa 130 organizzazioni hanno lanciato oggi un appello a manifestare per chiedere un impegno collettivo e misure di adattamento e mitigazione di fronte al riscaldamento globale. Sono previsti tredici appuntamenti nella Svizzera tedesca e romanda, il primo dei quali a San Gallo il 18 settembre. Una manifestazione è in programma anche a Coira il 25 settembre, con luogo e orario ancora da definire.