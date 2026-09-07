La Posta riduce i costi e taglia fino a 110 posti

Il futuro rimane infatti impegnativo ed è necessario intervenire: le persone spediscono sempre meno lettere e preferiscono i pagamenti online allo sportello. Le crescite in altri settori - precisa La Posta - non permettono di compensare queste contrazioni.

«Abbiamo la responsabilità di garantire che la Posta preservi la propria rilevanza, efficienza e autonomia finanziaria anche in futuro. Per questo intendiamo ridurre i costi interni laddove non hanno un impatto diretto sulla clientela, offrendo così il nostro contributo», ha spiegato il direttore generale Pascal Grieder, citato nella nota.