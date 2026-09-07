Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Auto, cibo e super hotel

Al centro delle critiche c’è l’evento "SOC x Classic Driver", che a giugno ha visto la chiusura dei passi della Furka e dell’Oberalp. Solo le supercar hanno goduto di un accesso riservato (e tutt'altro che gratuito): gli ospiti paganti hanno sborsato 10mila franchi. «Partendo da Andermatt, il convoglio di auto eccezionali si cimenta sul Passo dell'Oberalp, chiuso al traffico, affronta le curve del Passo della Furka, scende verso l'aeroporto di Ambri e percorre una serie di indimenticabili strade alpine prima di fare ritorno ad Andermatt dopo una mattinata all'insegna della guida sportiva in montagna», si legge sul sito dell'organizzazione. Ad arricchire il tutto si aggiungono una doppia sfilata nelle strade di Andermatt, momenti culinari di alto livello e un soggiorno presso The Chedi Andermatt, probabilmente uno degli hotel più lussuosi dell'arco alpino.

Critiche al Cantone, non agli organizzatori

L’associazione precisa che la sua critica non è rivolta agli organizzatori, ma alla scelta politica del Cantone: «Un’autorità autorizza l’utilizzo di una strada di valico pubblica per un’offerta ricreativa privata, attribuendo a quest’ultima un peso maggiore rispetto alla tutela dello spazio alpino». Una decisione che, secondo Pro Alps, contraddice i principi di sostenibilità e riduzione del traffico promossi dalle stesse autorità urane, impegnate nella decarbonizzazione della mobilità turistica entro il 2030.