Rösti promette compensazioni per il deposito di scorie radioattive

FISIBACH - Il consigliere federale Albert Rösti si è recato oggi a Fisibach (AG) per difendere davanti a oltre 400 persone il progetto di un deposito in profondità per scorie radioattive nella zona Lägern Nord, tra Argovia e Zurigo. Il responsabile del DATEC ha garantito un processo «trasparente, progressivo e condotto assieme alla popolazione» e annunciato compensazioni per la regione.