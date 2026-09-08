Capanna Ribia, l'appello per la rinascita: «È una perla con una propria magia»
Per rinnovare la struttura, sulle vette dell'Alta Valle di Vergeletto, è stato lanciato un crowdfunding per coprire parte dell'investimento da quasi un milione di franchi.
Per rinnovare la struttura, sulle vette dell'Alta Valle di Vergeletto, è stato lanciato un crowdfunding per coprire parte dell'investimento da quasi un milione di franchi.
VALLE ONSERNONE - A 1996 metri di quota, nel cuore dell’Alta Valle di Vergeletto, la Capanna Ribia si prepara ad affrontare un nuovo percorso della sua vita. Per rispondere alla crescente frequentazione della montagna, la SEIM (Società escursionisti Isorno Melezza) ha avviato un progetto di ammodernamento e ampliamento del rifugio non custodito.
La società che gestisce la struttura, si occupa anche della Capanna Arena e promuove una fruizione sostenibile del territorio montano della Valle Onsernone.
La Capanna Ribia si trova sull’omonimo alpe sito ai piedi del Rosso di Ribia (2541 m.). Con una apertura a 180° gradi verso sud vanta una vista panoramica mozzafiato. È raggiungibile da Vergeletto-Zott, punto di partenza servito anche dai mezzi pubblici, e da Pièi, attraverso un sentiero bianco-rosso. Un percorso alternativo, più lungo, passa da Zardin, Val Camana e Categn.
Remo Chiesa, membro del comitato SEIM, ci racconta qualcosa in più sul progetto e sull’entusiasmo che accompagna il futuro della Capanna Ribia.
Aperta nel 1993 grazie al recupero di un edificio dell’antico Alpe, la capanna offre oggi refettorio, cucina con stufa a legna/gas e dormitorio e WC. Ma il progetto guarda oltre, a partire dall’aumento della capacità di accoglienza.
«Il progetto prevede di passare dagli attuali 12 a 18 posti letto. Attualmente non c'è acqua calda. C'è solo l'acqua della sorgente e, all'interno, una stufa. Siamo poi noi volontari della società che ci rechiamo regolarmente sul posto per occuparci della pulizia dei sentieri e assicurarci che ci sia sempre un rifornimento di bibite. Per quanto riguarda il cibo, invece sono gli avventori a portare il proprio».
«L'obiettivo è terminare i lavori entro il 2030»
Dopo i vari iter progettuali, per il gruppo di amanti della montagna il prossimo passo è il raggiungimento dell'obiettivo del crowdfunding recentemente avviato, con lo scopo di raccogliere quanto ancora necessario per coprire un investimento previsto di 997'000 franchi.
«Contiamo di iniziare i lavori, se possibile, già il prossimo anno. L'obiettivo è terminare entro il 2030, ma a 2'000 metri le variabili sono tante, e vanno dalla logistica alle condizioni meteorologiche» spiega Chiesa.
Un progetto che nasce da una domanda sempre maggiore
L’ampliamento si rende necessario per poter gestire al meglio il numero di pernottamenti, che hanno conosciuto una crescita costante dopo l’inserimento, nel 2021, della Capanna Ribia nella Via Alta Vallemaggia. «La Capanna è veramente una “perla con una propria magia”, ma una ristrutturazione è oramai dovuta dopo quasi 34 anni, e l’intento è di mantenere questo spirito con interventi sostenibili anche per l’ambiente circostante.»
L’ammodernamento punta quindi a migliorare l’accoglienza senza perdere il legame con la storia di Ribia e con il patrimonio alpino della Valle Onsernone. I numeri raccontano la crescita: oggi si registrano oltre 600 pernottamenti l’anno, con picchi di 760 visite nei periodi di maggiore affluenza. Un aumento che, secondo il progetto, porta benefici anche alla valle, dai trasporti pubblici agli esercizi commerciali e ai negozi locali.
Ma lo sguardo va oltre le mura della capanna: l’obiettivo non riguarda solo Ribia, ma anche di «riqualificare l’alpe» e promuovere i paesaggi circostanti, portando un beneficio concreto per l’intera Valle Onsernone.