Capanna Ribia, l'appello per la rinascita: «È una perla con una propria magia»

«Il progetto prevede di passare dagli attuali 12 a 18 posti letto. Attualmente non c'è acqua calda. C'è solo l'acqua della sorgente e, all'interno, una stufa. Siamo poi noi volontari della società che ci rechiamo regolarmente sul posto per occuparci della pulizia dei sentieri e assicurarci che ci sia sempre un rifornimento di bibite. Per quanto riguarda il cibo, invece sono gli avventori a portare il proprio».