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Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

La foto postata su Truth da Trump. Il presidente americano torna anche ad attaccare l'Iran, pubblicando un'immagine con navi della Marina di Teheran in fondo al mare.
Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
Truth Donald Trump
Fonte Ats Ans
di Redazione
Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
La foto postata su Truth da Trump. Il presidente americano torna anche ad attaccare l'Iran, pubblicando un'immagine con navi della Marina di Teheran in fondo al mare.

NEW YORK - NEW YORK - Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth un'immagine nella quale la bandiera americana copre Canada, Messico, Caraibi, compresa Cuba, Islanda e Groenlandia.

L'immagine fa parte di una raffica di post pubblicati dal presidente degli Stati Uniti. Trump ha inoltre più volte rilanciato l'idea di cambiare il nome del New Mexico in «New America».

Il presidente americano è tornato anche ad attaccare l'Iran, pubblicando una foto che mostra navi della Marina di Teheran in fondo al mare.

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