Trionfo Afd, Merz: «Siamo profondamente scioccati»

«Devo ammettere che questa è la sconfitta elettorale più devastante che la Cdu abbia mai subito da anni, persino da decenni», ha riconosciuto Merz. «Ciò avrà ovviamente delle conseguenze, tra due settimane ci saranno altre due elezioni e dovremo nuovamente analizzare i risultati».

«So che la mia persona è stato un tema permanente. Le riforme saranno ancora un tema permanente. Il nostro Paese ha bisogno di riforme sostanziali. Si tratta delle chance dei nostri figli e dei nostri nipoti», ha poi commentato il Kanzler.