Trionfo Afd, Merz: «Siamo profondamente scioccati»
Il cancelliere Merz ammette la portata storica della sconfitta e preannuncia conseguenze per la CDU, mentre l'onda AfD scuote la politica tedesca.
BERLINO - «Siamo tutti profondamente scioccati, non ci aspettavamo un risultato del genere ma dobbiamo accettarlo, queste sono le regole della nostra democrazia». Lo ha detto oggi durante una conferenza stampa a Berlino il cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo il trionfo dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt.
«Con gli eventi di ieri non è cambiato qualcosa solo in Sassonia-Anhalt, ma in tutta la Germania e questo risultato avrà ripercussioni anche a livello internazionale», ha aggiunto Merz nell'incontro con i media seguito alle riunioni dei vertici del suo partito.
«Devo ammettere che questa è la sconfitta elettorale più devastante che la Cdu abbia mai subito da anni, persino da decenni», ha riconosciuto Merz. «Ciò avrà ovviamente delle conseguenze, tra due settimane ci saranno altre due elezioni e dovremo nuovamente analizzare i risultati».
«So che la mia persona è stato un tema permanente. Le riforme saranno ancora un tema permanente. Il nostro Paese ha bisogno di riforme sostanziali. Si tratta delle chance dei nostri figli e dei nostri nipoti», ha poi commentato il Kanzler.
«Non abbiamo alcun mandato di governo», ha invece rimarcato il candidato della Cdu in Sassonia-Anhalt Sven Schulze. «Il mandato di governare ora spetta all'AfD», ha aggiunto. Si tratta, al di là della Sassonia-Anhalt, di «una giornata che ci ha profondamente rattristati», ha constatato, prendendo atto che «mi sono presentato come candidato di punta e, naturalmente, ne trarrò le dovute conseguenze».