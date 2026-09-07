Non più «New Mexico»: per Trump sarà «New America»

Il presidente da mesi è impegnato a rivedere la geografia. Ha lanciato il Golfo d'America e il lago America, e ha ipotizzato di cambiare il nome dell'oceano Pacifico o Atlantico. Trump ha anche definito lo Stretto di Hormuz un "nuovo territorio americano" e ha puntato il Canada e la Groenlandia.

Di Ottawa voleva fare il 51esimo Stato, mentre per la Groenlandia pensava a un territorio o a seguire l'esempio di Guantanamo. Ora appare puntare su uno Stato americano per rimuovere quel Mexico che fa riferimento al Paese vicino e mettere quell'America di cui ha la leadership.