Perchè i giovani sono in fissa per la Cina?

Una fascinazione solo estetica

Ciò che sembra attirare maggiormente i giovani è la ritualità di certi gesti e la lentezza che accompagna molte delle attività che hanno preso maggiormente piede online, e che si pongono in netto contrasto con la perenne sensazione di dover vivere alla massima velocità che si respira in Occidente. Si tratta di una adesione totalmente scevra da implicazioni politiche, ma volta alla costruzione di un nuovo stile di vita, meno performante e più legato al benessere spirituale e fisico. In questo processo TikTok si è rivelata la piattaforma ideale nella quale questo fenomeno ha trovato un hummus fertile in quanto costruito sulla mera estetica dei video: ecco quindi che il mostrare una ricetta tradizionale o seguire i tour degli appartamenti a Chengdu è divenuto un modo per conoscere una Cina totalmente distaccata dalla sua realtà politica, ma costruita su immagini funzionali alla ricerca di un nuovo modo di stare al mondo. I valori occidentali appaiono in forte crisi e non più capaci di avere una giusta presa tra le generazioni più giovani che si rivolgono allo stile di vita di un Paese lontano per riscoprire un mondo fatto di ritmi lenti e tradizione. Come è noto, infatti, la Gen Z è particolarmente sensibile alla tematica della salute mentale e l'immaginario cinese diffuso sui social media sembra porsi come un antidoto in grado di combattere il consumismo e l'eccessivo individualismo che permea la nostra società. L'attenzione della cultura cinese per tematiche quali il benessere fisico e la longevità ha radici millenarie e ciò affascina i giovani che si vedono sballotati in un mondo fatto di tensioni politiche e sociali e precarietà.



Lontani dal Covid, ora la Cina piace

“Per molto tempo si è discusso di come la Cina non riuscisse ad attrarre così come la Corea del Sud o il Giappone” ha affermato alla Cnn Tianyu Fang, un dottorando presso il Dipartimento di Storia della Scinza dell'Università di Harvard. “Le cose stanno cambiando negli ultimi tempi, con i videogiochi o i film cinesi, e persino nelle piccole cose come i Labubu che stanno rimodellando l'immagine culturale della Cina negli Stati Uniti e più in generale in Occidente” ha rimarcato il giovane studioso. Un bel cambio di passo rispetto a quando, in seguito allo scoppio della pandemia da Covid-19, si era andato ad intensificare, in special modo negli Stati Uniti, un clima d'odio nei confronti delle popolazioni asiatiche, fomentato anche dal presidente Trump che non perdeva occasione per chiamare il Covid “influenza kung”, con un chiaro tono razzista. Per Fang “la tendenza attuale ci dice di più su ciò che gli americani sentono riguardo all'America, che su ciò che gli americani sentono della Cina” ed in effetti tale tendenza si sta affermando in concomitanza con l'evidente declino dell'immagine globale degli Stati Uniti dove le divisioni politiche e la repressione dell'immigrazione ha spinto moltissimi giovani studenti ad intraprendere il proprio percorso scolastico in altri Paesi.

