L'Afd trionfa e sogna il governo a Magdeburgo: «Fatta la storia»

A Magdeburgo, al Maritim Hote, lo sconforto avvolge invece il party elettorale dei cristiano-democratici, precipitati al 18%, la metà delle preferenze dell'ultima volta. E le parole del governatore uscente Sven Schulze aprono lo scontro nella Cdu: "Sono loro il partito più forte. Dobbiamo affrontare la situazione. Questa è la democrazia, la gente è andata a votare in massa, come mai prima". Toni che fanno capire cosa stia accadendo nel partito di Friedrich Merz, dove la tenuta del cordone sanitario che isola l'ultradestra vacilla. E il Kanzler dal pugno duro che voleva dimezzare Afd è adesso a rischio. Dalla capitale, i partiti di governo Verdi e Linke blindano il cosiddetto Brandmauer, il cordone sanitario, "nessuna collaborazione con un partito di estrema destra". Nelle prossime ore ci sarà da tener d'occhio però un altro risultato importante se non decisivo: quello del Bsw di Sahra Wagenknecht, che a caldo ha già teso la mano a Siegmund. Se le proiezioni di Ard la danno stabilmente al 5,1%, quella della Zdf la lasciano al 4,8%, sotto la soglia di ingresso. Proprio il partito della politica fuoriuscita dalla Linke contestando gli aiuti all'Ucraina, come Afd che è su posizione filorusse, farà da ago da bilancia, nella complessa partita per il primo eventuale governo dei populisti, e questo nella regione in cui i servizi segreti li classificano come "sicuramente estremisti di destra".

Alice Weidel e Tino Chrupalla stentano a contenere l'euforia. "È un risultato storico, sensazionale", ha affermato la copresidente federale di Alternativa, affermando di poter immaginare "una collaborazione con la Cdu o con parti della Cdu". Alla replica sulla fermezza che trapela dalla capitale, si è inalberata: "Il risultato disastroso della Cdu si deve al Brandmuer. La gente non ha più fiducia nel partito. Se Merz va avanti così non governeranno mai più da nessuna parte a livello federale". È stato invece il vicecancelliere socialdemocratico, Lars Klingbeil, ad affermare per primo che il voto "è un segnale per Berlino". E che questo verrà ascoltato, modificando il corso della politica del governo federale. I suoi socialdemocratici hanno preso il 9%, un disastro contenuto rispetto alle previsioni.