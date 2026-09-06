La bufala del pane: immagini false e fake news russe sulla crisi alimentare

"Si tratta di una bufala. Non esiste alcuna app con questo nome e questa descrizione sull'App Store" scrive il media ucraino. "L'immagine della sua presunta pagina è falsa e imita semplicemente l'interfaccia dello store".

Inoltre, media russi, canali Telegram e account X stanno diffondendo foto presumibilmente scattate in supermercati ucraini che mostrano "avvisi" che vietano di fotografare scaffali vuoti, minacciano multe e accusano chi le scatta di "lavorare per il nemico". "Anche queste sono false. Le immagini sono state create e generate utilizzando l'intelligenza artificiale" aggiunge Ukrinform, spiegando che il Centro per il contrasto alla disinformazione lo ha confermato, rilevando che la fonte originale delle immagini erano canali Telegram di propaganda russa. Il media aggiunge poi di aver verificato le foto, utilizzando strumenti digitali di verifica, che "indicano un'alta probabilità che le immagini siano state generate utilizzando l'intelligenza artificiale".