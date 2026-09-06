In Sassonia trionfa l'Afd

Nella campagna elettorale, sopra tutti i temi concreti, c'era la domanda se l'AfD potesse arrivare al governo regionale. Sul piano dei contenuti si è discusso animatamente di migrazione. L'AfD ha parlato di "caos asilo" che vuole fermare. In politica scolastica era particolarmente controverso il piano dell'AfD di allentare l'obbligo scolastico e permettere ai genitori di istruire i figli a casa. Anche il rilancio dell'economia, la sicurezza interna con la richiesta dell'AfD di ronde civiche e i prezzi dell'energia hanno avuto un ruolo importante.