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GERMANIA

In Sassonia trionfa l'Afd

La CDU crolla al 18,5%, mentre i Verdi e la Linke superano la soglia di sbarramento.
In Sassonia trionfa l'Afd
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Fonte Ats Ans
di Redazione
In Sassonia trionfa l'Afd
La CDU crolla al 18,5%, mentre i Verdi e la Linke superano la soglia di sbarramento.

MAGDEBURGO - Alle elezioni del Land nel Bundesland dell'est della Germania Sassonia-Anhalt, il partito di destra populista AfD con il candidato di punta Ulrich Siegmund è nettamente in testa.

Secondo le previsioni di ARD e ZDF, la CDU cristiano-democratica del ministro-presidente Sven Schulze subisce grandi perdite e si piazza al secondo posto. La Linke perde voti.

I Verdi guadagnano chiaramente, la SPD socialdemocratica mantiene circa la sua quota di voti. Questo fa presagire una formazione di governo complicata.

L'ingresso dell'alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) - una scissione del partito della Linke - nel Landtag è in bilico.

Secondo le previsioni, l'Alternative für Deutschland (AfD), classificata dal Landesverfassungsschutz (servizio segreto interno) come chiaramente di estrema destra, raddoppia la sua quota di voti al 44-44,5 percento (2021: 20,8 percento).

La CDU si avvia con il 18,5 percento (37,1 percento) verso il suo peggior risultato in un'elezione del Land in Sassonia-Anhalt. La Linke ottiene il 9-9,5 percento (11 percento). I Verdi sono all'8,5-9 percento (5,9 percento). La SPD arriva all'8-9 percento (8,4 percento). La FDP liberale in campo economico esce dal parlamento con il 2-2,5 percento (6,4 percento). Il BSW si attesta al 4,8-5 percento.

Secondo le previsioni, l'AfD ottiene 39-41 seggi nel Landtag (2021: 23), la CDU 16-17 (40). La Linke arriva a 8-9 mandati (12), la SPD a 7-8 (9) e i Verdi a 8 (6). Il BSW ottiene secondo la previsione ARD 5 mandati.

Quasi 1,7 milioni di aventi diritto al voto potevano votare. L'AfD aveva ripetutamente definito il voto per corrispondenza facilmente manipolabile durante la campagna elettorale e ne aveva messo in dubbio la legittimità. La responsabile elettorale regionale Christa Dieckmann ha respinto tali speculazioni.

Fine della coalizione di governo nero-rosso-gialla

Una nuova edizione della coalizione finora al governo in Sassonia-Anhalt composta da CDU, SPD e FDP è quindi esclusa. Era l'unica alleanza di questo tipo a livello regionale. È però probabile che il governo continui a svolgere le sue funzioni ancora per un po', poiché i colloqui per la formazione di una nuova coalizione si preannunciano difficili.

L'AfD punta a un governo monocolore – ma secondo le previsioni i voti non bastano. Sarebbe comunque il miglior risultato del partito in un'elezione regionale. Era già stata la forza più forte in un'elezione regionale: nel 2024 in Turingia.

Nessuno degli altri partiti in Sassonia-Anhalt vuole coalizzarsi con l'AfD. Il candidato di punta Siegmund aveva escluso prima del voto un governo di minoranza sotto la sua guida.

Un governo di minoranza potrebbe essere guidato anche dalla CDU. Il candidato di punta Schulze avrebbe però bisogno, tra l'altro, dei voti della Linke – come già avvenuto in Sassonia e Turingia. Nel suo partito ci sono anche membri che si esprimono a favore di maggioranze variabili – quindi anche con il coinvolgimento dell'AfD. Ma questo la Linke probabilmente non lo accetterebbe.

Secondo una decisione del congresso federale del partito, la CDU rifiuta per sé sia una coalizione che forme simili di collaborazione sia con la Linke che con l'AfD. Questa linea viene chiamata anche "muro di fuoco".

Il titolare Schulze e lo sfidante Siegmund

Schulze è presidente del governo solo da gennaio di quest'anno. Il suo predecessore Reiner Haseloff (CDU) si era dimesso dopo circa 15 anni per spianargli la strada come successore. Il 47enne ingegnere gestionale e padre di tre figli Schulze non ha potuto così beneficiare allo stesso modo del bonus del titolare come un presidente di lunga data.

In campagna elettorale non ha avuto vita facile contro il suo più duro concorrente, il candidato di punta dell'AfD Siegmund. Il 35enne è stato accolto in molti dei suoi interventi come una popstar. Ha presentato alcune posizioni estreme del programma elettorale dell'AfD come innocue.

Attenzione per le elezioni a livello federale e all'estero

In Sassonia-Anhalt vive solo poco più del tre percento degli aventi diritto al voto di tutta la Germania. Tuttavia, l'interesse nazionale e internazionale per un'elezione regionale è stato raramente così grande come questa volta. Il motivo è la questione se per la prima volta nella storia della Repubblica Federale un partito classificato come di estrema destra possa arrivare al potere a livello regionale.

Tra due settimane – il 20 settembre – seguiranno altre due elezioni regionali nell'est della Germania: in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e nel Land Berlino. Le tre votazioni potrebbero scuotere fortemente la coalizione nero-rossa a livello federale.

Il cancelliere e capo della CDU Friedrich Merz e i leader della SPD Bärbel Bas e Lars Klingbeil hanno ancora abbastanza sostegno nelle proprie file? Il collante della coalizione basta per approvare in autunno come previsto le difficili riforme su pensioni, imposta sul reddito e certificati di malattia?

Migrazione, istruzione, sicurezza – Temi importanti nella campagna elettorale

Nella campagna elettorale, sopra tutti i temi concreti, c'era la domanda se l'AfD potesse arrivare al governo regionale. Sul piano dei contenuti si è discusso animatamente di migrazione. L'AfD ha parlato di "caos asilo" che vuole fermare. In politica scolastica era particolarmente controverso il piano dell'AfD di allentare l'obbligo scolastico e permettere ai genitori di istruire i figli a casa. Anche il rilancio dell'economia, la sicurezza interna con la richiesta dell'AfD di ronde civiche e i prezzi dell'energia hanno avuto un ruolo importante.

Fatti di cronaca che hanno fatto notizia nella campagna elettorale

Oltre ai temi concreti, una serie di episodi ha suscitato scalpore. Così Schulze è stato definito su internet "guaritore miracoloso" perché in un manifesto elettorale una donna è seduta su una sedia a rotelle e in un altro è in piedi accanto a lui. Il ministro-presidente ha ammesso un errore "artigianale".

L'eurodeputato AfD Arno Bausemer avrebbe leggermente ferito un giovane a Stendal durante una discussione su un manifesto elettorale. Secondo le notizie, Bausemer, che è anche tesoriere dell'AfD Sachsen-Anhalt, avrebbe usato una mazza da baseball. Lui stesso ha raccontato di aver colto il giovane in flagrante dopo diverse distruzioni di uno striscione AfD.

Ha fatto scalpore anche il politico locale CDU di Stendal Bernd Prange, che ha donato complessivamente 10.000 euro all'AfD e ha espresso un'indicazione di voto per il partito.

La candidata di punta dei Verdi Susan Sziborra-Seidlitz è stata confrontata con accuse relative al passato di estrema destra del marito circa 30 anni fa. Lei ha sottolineato che ora il marito è un democratico e un antifascista.

Come si va avanti?

La prima seduta del nuovo Landtag deve tenersi al più tardi il 30° giorno dopo le elezioni, cioè il 6 ottobre. Allora terminano anche i mandati dei ministri e del presidente del governo. Tuttavia, secondo la costituzione, tutti sono obbligati a proseguire le attività fino alla nomina dei successori. Non c'è un termine entro cui deve essere eletto un nuovo presidente del governo – ma se il primo scrutinio viene fissato e fallisce, scattano i termini per eventuali ulteriori votazioni.

Il Landtag ha regolarmente 83 seggi, ma nella scorsa legislatura, a causa di mandati di compensazione e in eccesso, sedevano in parlamento 97 deputati.

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