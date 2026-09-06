Ucraina-Usa, Zelensky: «Parlato di Patriot e territori»

Zelensky ha affermato che si sono svolti complessivamente tre round di negoziati, tutti "molto sostanziali". Il presidente ucraino ha osservato che Kiev conta sulla difesa aerea, sul supporto energetico e sulla possibilità di utilizzare gas naturale liquefatto americano.

Secondo il leader ucraino nei colloqui si è parlato anche di garanzie di sicurezza, garanzie economiche, ricostruzione e un "piano di prosperità" per l'Ucraina. "Sappiamo come dovrebbe essere il nostro esercito, che deve essere forte, e queste sono le principali garanzie di sicurezza per noi. Tutto ciò richiede risorse. E voi lo capite perfettamente, lo capiamo tutti. Pertanto, le garanzie devono essere solide e chiare", ha concluso il presidente.