Cerca e trova immobili
Segnalaci
COLOMBIA

Il presidente cammina tra i corpi dei ribelli delle Farc

Polemica per il video che vede protagonista Abelardo de la Espriella
Il presidente cammina tra i corpi dei ribelli delle Farc
SCREENSHOT VIDEO
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Il presidente cammina tra i corpi dei ribelli delle Farc
Polemica per il video che vede protagonista Abelardo de la Espriella

BOGOTÀ - Il presidente della Colombia Abelardo de la Espriella è al centro delle critiche per aver esibito in sacchi bianchi 23 presunti ribelli delle Farc, uccisi in un'operazione militare del 30 agosto. La diffusione di un video governativo, in cui il capo dello Stato cammina tra i cadaveri nel dipartimento del Guaviare, ha scatenato una forte polemica nazionale.

La garante per i diritti umani Iris Marín Ortiz ha condannato la gestione comunicativa dell'offensiva, che oltre all'uccisione dei guerriglieri ha portato a sei arresti e il recupero di un minore. «Non ricordo di aver visto un presidente camminare tra i morti e sentirsene orgoglioso», ha affermato, biasimando inoltre un portale istituzionale che conteggia i miliziani abbattuti.

Secondo Marín le istituzioni non devono gareggiare in crudeltà con i gruppi armati. «L'umanità ha imparato che disumanizzare l'avversario finisce per disumanizzare chi esercita il potere», ha osservato. La garante ha infine ricordato che non si deve normalizzare l'uso dei corpi come scenografia per mostrare autorità, poiché la forza statale si afferma rispettando i limiti imposti dalla Costituzione e dall'umanità stessa.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
abelardo de la espriellacolombiafarc

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
2 gior
32
97

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»
LIVE
MELIDE
2 gior

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
3 gior
13
77

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
1 gior

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
1 gior
27
57

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
15 ore
80

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
20 ore
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
2 gior

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
2 gior
6

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
51

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
22 ore

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità
LIVE
LUGANESE
2 gior

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
16

C'è un nuovo milionario

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
3 ore
10
20

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»
LIVE
ARGOVIA
3 gior
27
63

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»
LIVE
MESOCCO (GR)
3 gior
56

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
1 gior

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
92

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio
LIVE
CANTONE
2 gior
43
124

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
23 ore

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
3 ore
8
39

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
1 gior
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia
LIVE
ITALIA
3 gior

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40
LIVE
SVITTO
2 gior
16
47

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
15 ore
18
94

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium
LIVE
CANTONE
2 gior
7
26

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium

Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
3 ore
9
31

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi

«I biglietti più economici non bastano»
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
1 gior
26
24

«I biglietti più economici non bastano»

Lui con il machete, lei con un coltello
LIVE
SAN GALLO
1 gior
56

Lui con il machete, lei con un coltello

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»
LIVE
LUGANO
2 gior
21
64

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
2 gior

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
22 ore
7
49

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia
LIVE
SAN GALLO
2 gior
6
14

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia

Vacanze finite, radar sempre al lavoro
LIVE
CANTONE
2 gior
14
22

Vacanze finite, radar sempre al lavoro

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
4 gior
229
350

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»
LIVE
TENNIS
2 gior
6
32

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!
LIVE
AGENDONE
3 gior

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!

Soldati svizzeri morti: i Giovani UDC scioccano con un video di guerra
LIVE
SVIZZERA
2 gior
60
167

Soldati svizzeri morti: i Giovani UDC scioccano con un video di guerra

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»
LIVE
MOTOGP
2 gior
5
16

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»

Zurigo, il nubifragio ha cancellato 150 voli
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
6

Zurigo, il nubifragio ha cancellato 150 voli

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto
LIVE
HCAP
1 gior
7
26

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto

Nuovo sciopero, i TILO si fermano al confine
LIVE
CANTONE / CONFINE
2 gior
30
32

Nuovo sciopero, i TILO si fermano al confine

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
11 ore
13

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Alla scoperta del mondo dei funghi
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
19 ore
3

Alla scoperta del mondo dei funghi

«Ubriachi fradici» accatastano oggetti sui binari e arriva il treno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
43

«Ubriachi fradici» accatastano oggetti sui binari e arriva il treno

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau
LIVE
ARGOVIA/ITALIA
18 ore

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Proiezioni Sassonia-Anhalt: 39 seggi per l'AfD, 15 per la Cdu
LIVE
GERMANIA
1 ora
14

Proiezioni Sassonia-Anhalt: 39 seggi per l'AfD, 15 per la Cdu

Non più «New Mexico»: per Trump sarà «New America»
LIVE
STATI UNITI
2 ore
11
35

Non più «New Mexico»: per Trump sarà «New America»

Ripartono in treno da Kyiv gli emissari americani
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 ore
3
4

Ripartono in treno da Kyiv gli emissari americani

Un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista a Miami: cinque morti
LIVE
STATI UNITI
2 ore
2

Un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista a Miami: cinque morti

Perchè i giovani sono in fissa per la Cina?
LIVE
FOCUS
3 ore
18

Perchè i giovani sono in fissa per la Cina?

L'Afd trionfa e sogna il governo a Magdeburgo: «Fatta la storia»
LIVE
GERMANIA
12 ore
26
187

L'Afd trionfa e sogna il governo a Magdeburgo: «Fatta la storia»

Ucraina-Usa, Zelensky: «Parlato di Patriot e territori»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
12 ore
4
45

Ucraina-Usa, Zelensky: «Parlato di Patriot e territori»

In Sassonia trionfa l'Afd
LIVE
GERMANIA
15 ore
8
193

In Sassonia trionfa l'Afd

La bufala del pane: immagini false e fake news russe sulla crisi alimentare
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
18 ore
19
55

La bufala del pane: immagini false e fake news russe sulla crisi alimentare

Gli inviati di Trump sono arrivati a Kiev
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
19 ore
6

Gli inviati di Trump sono arrivati a Kiev