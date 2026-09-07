Proiezioni Sassonia-Anhalt: 39 seggi per l'AfD, 15 per la Cdu

MAGDEBURGO - Stando alle ultime proiezioni sulle elezioni nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt, l'AfD è al 44%, la Cdu al 17,4%, l'Spd al 9,2%, i Verdi all'8,9%, la Linke all'8,6%, il Bsw al 5,1% e l'Fdp al 2,5%.