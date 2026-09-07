GERMANIA
Proiezioni Sassonia-Anhalt: 39 seggi per l'AfD, 15 per la Cdu
In caso non ci sia la maggioranza assoluta, nuove elezioni non sono escluse
AFP
Fonte Ats Ans
Proiezioni Sassonia-Anhalt: 39 seggi per l'AfD, 15 per la Cdu
In caso non ci sia la maggioranza assoluta, nuove elezioni non sono escluse
MAGDEBURGO - Stando alle ultime proiezioni sulle elezioni nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt, l'AfD è al 44%, la Cdu al 17,4%, l'Spd al 9,2%, i Verdi all'8,9%, la Linke all'8,6%, il Bsw al 5,1% e l'Fdp al 2,5%.
Con questa situazione, l'AfD otterrebbe 39 seggi, la Cdu 15, la Linke, la Spd e i Verdi 8 ciascuno e il Bsw 5.
Il candidato di punta dell'AfD, Ulrich Siegmund, ha già affermato che, se non si riuscisse a formare un governo, si potrebbero prendere in considerazione anche nuove elezioni. «Allora otterremmo il 50 o il 55%», ha dichiarato in serata alla Zdf.
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