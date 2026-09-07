Ripartono in treno da Kyiv gli emissari americani

«Abbiamo avuto tre round di negoziati, tutti molto sostanziali. Voglio ringraziare Steve e Jared per essere venuti. E siamo grati al presidente degli Stati Uniti. Abbiamo avuto buone discussioni. Grazie per aver dedicato sufficiente attenzione al periodo invernale e a tutte le sfide che potrebbero sorgere», ha da parte sua scritto su X Zelensky.

«Speriamo di riuscire a raggiungere accordi con i nostri partner americani in questo ambito e speriamo nel sostegno dei partner europei - prosegue -. Se la guerra continua fino all'inverno, contiamo molto sul pacchetto invernale, di cui ho discusso in dettaglio con Steve, Jared e i nostri partner europei. Contiamo sul sostegno per la difesa aerea e il settore energetico, nonché su volumi sostanziali di Gnl americano e sulla possibilità di utilizzarli».