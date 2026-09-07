Ripartono in treno da Kyiv gli emissari americani
Domenica tre round di negoziati, «tutti molto sostanziali»
Domenica tre round di negoziati, «tutti molto sostanziali»
KYIV - Gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump, hanno lasciato ieri sera Kiev in treno dopo i colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky, volti a porre fine alla guerra con la Russia. Lo hanno annunciato le ferrovie ucraine in nottata.
«Abbiamo fatto partire il treno speciale di Steve Witkoff e Jared Kushner. Li abbiamo ringraziati per la visita e abbiamo rivolto loro i nostri migliori auguri», ha comunicato la compagnia ferroviaria ucraina, senza specificare la destinazione. I due emissari erano arrivati sabato dalla Polonia.
«Abbiamo avuto tre round di negoziati, tutti molto sostanziali. Voglio ringraziare Steve e Jared per essere venuti. E siamo grati al presidente degli Stati Uniti. Abbiamo avuto buone discussioni. Grazie per aver dedicato sufficiente attenzione al periodo invernale e a tutte le sfide che potrebbero sorgere», ha da parte sua scritto su X Zelensky.
«Speriamo di riuscire a raggiungere accordi con i nostri partner americani in questo ambito e speriamo nel sostegno dei partner europei - prosegue -. Se la guerra continua fino all'inverno, contiamo molto sul pacchetto invernale, di cui ho discusso in dettaglio con Steve, Jared e i nostri partner europei. Contiamo sul sostegno per la difesa aerea e il settore energetico, nonché su volumi sostanziali di Gnl americano e sulla possibilità di utilizzarli».