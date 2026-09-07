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Un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista a Miami: cinque morti

L'incidente ricorda quanto accaduto nell'agosto del 1997 sempre a Miami, quando un volo cargo di Fine Air si schiantò al decollo e finì in un'autostrada trafficata uccidendo cinque persone
Un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista a Miami: cinque morti
Un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista a Miami: cinque morti
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
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Un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista a Miami: cinque morti
L'incidente ricorda quanto accaduto nell'agosto del 1997 sempre a Miami, quando un volo cargo di Fine Air si schiantò al decollo e finì in un'autostrada trafficata uccidendo cinque persone

MIAMI - Paura all'aeroporto di Miami. Un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio e si scontra con alcuni veicoli nell'area causando cinque morti e cinque feriti, di cui tre in condizioni critiche.

Lo scalo è stato immediatamente chiuso dopo l'incidente per consentire ai pompieri di domare le fiamme divampate in seguito allo scontro e aiutare le vittime. Diverse persone sono infatti rimaste intrappolate nei veicoli colpiti dall'aereo, costringendo i soccorritori a una complessa operazione di estrazione.

Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. Le autorità per fare chiarezza potranno contare sulle scatole nere e sui testimoni. Nessuno sarebbe ancora stato sentito per facilitare i soccorsi, ma a breve le prime testimonianze saranno raccolte.

L'aereo, un Boeing 767-300 di Amazon, arrivava da Porto Rico. Sul velivolo c'è ancora il logo Prime Air, con il quale fino al 2017 veniva chiamata la compagnia cargo di Amazon. Il nome è stato successivamente cambiato in Amazon Air per distinguere le attività da quelle di consegna con droni, che ora usano 'Prime Air'.

Il colosso delle vendite al dettaglio ha confermato che l'aereo appartiene alla sua flotta. «Stiamo raccogliendo informazioni e stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locale per capire cosa sia successo. Al momento la nostra priorità è la sicurezza e il benessere di tutti coloro che sono rimasti coinvolti», ha assicurato Amazon.

L'incidente ricorda quanto accaduto nell'agosto del 1997 sempre a Miami, quando un volo cargo di Fine Air si schiantò al decollo e finì in un'autostrada trafficata uccidendo cinque persone. La chiusura temporanea dello scalo di Miami arriva in uno dei fine settimana più trafficati dell'anno con il Labor Day, che si festeggia oggi e che chiude ufficialmente l'estate.

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