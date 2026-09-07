Russia e Corea del Nord inaugurano il primo collegamento stradale
Il collegamento offre alla Corea del Nord l’accesso diretto al corridoio di trasporto internazionale attraverso la Russia.
Il collegamento offre alla Corea del Nord l’accesso diretto al corridoio di trasporto internazionale attraverso la Russia.
WLADIWOSTOK - Tra la Corea del Nord e la Russia esiste ora per la prima volta un collegamento stradale.
Il primo ministro russo Michail Mischustin ha definito la costruzione del ponte in un discorso, secondo una comunicazione, un «evento storico». I lavori di costruzione sono stati completati dopo «letteralmente 16 mesi». Secondo quanto riferito, al valico di frontiera possono essere gestiti quotidianamente 300 veicoli.
Secondo le informazioni, il ponte sul fiume di confine Tumannaja (Tumen) ha una lunghezza di un chilometro. La Corea del Nord sarà così collegata al corridoio di trasporto internazionale «Ovest-Est» attraverso Vladivostok fino a San Pietroburgo, nel nord-ovest della Russia.
Mosca e Pyongyang hanno concordato la costruzione del ponte nel 2024. Prima di ciò, i due Stati erano collegati via terra solo da un ponte ferroviario inaugurato già nel 1959. La Corea del Nord e la Russia condividono solo una frontiera terrestre lunga poco più di 17 chilometri lungo il fiume di confine Tumannaja (Tumen).
La Corea del Nord è per la Russia un importante alleato nella guerra contro l'Ucraina iniziata nel 2022. Pyongyang fornisce, tra l'altro, munizioni e, secondo le stime dei servizi segreti sudcoreani, ha inviato fino a 15.000 soldati a sostegno di Mosca nella guerra in Ucraina. Il collegamento stradale semplifica la logistica tra i due Stati.