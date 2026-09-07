Russia e Corea del Nord inaugurano il primo collegamento stradale

Secondo le informazioni, il ponte sul fiume di confine Tumannaja (Tumen) ha una lunghezza di un chilometro. La Corea del Nord sarà così collegata al corridoio di trasporto internazionale «Ovest-Est» attraverso Vladivostok fino a San Pietroburgo, nel nord-ovest della Russia.

Mosca e Pyongyang hanno concordato la costruzione del ponte nel 2024. Prima di ciò, i due Stati erano collegati via terra solo da un ponte ferroviario inaugurato già nel 1959. La Corea del Nord e la Russia condividono solo una frontiera terrestre lunga poco più di 17 chilometri lungo il fiume di confine Tumannaja (Tumen).