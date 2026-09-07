«Débâcle Cdu: Merz è impopolare e un peso»
La co-leader dell'AfD attacca la leadership della CDU e mira a rafforzare il consenso in vista delle legislative del 2029.
La co-leader dell'AfD attacca la leadership della CDU e mira a rafforzare il consenso in vista delle legislative del 2029.
BERLINO - «La Cdu ha subito una débâcle, un risultato che si riflette a livello federale, le persone hanno perso la fiducia, nessun cancelliere prima era stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grande peso per uno sviluppo graduale in Germania». Lo ha detto la co-leader dell'AfD Alice Weidel in conferenza stampa a Berlino dopo il trionfo alle elezioni in Sassonia-Anhalt.
Weidel ha poi assicurato che il suo schieramento punta ad ottenere almeno il 40% alle prossime elezioni legislative, previste per il 2029. «La Germania è de facto in bancarotta. È fallita», ha proseguito la co-leader, secondo cui «la politica delle frontiere aperte non è più finanziabile».
Weidel ha promesso che «quando governeremo chiuderemo le frontiere» e potranno entrare solo quelli che hanno diritto al soggiorno. «Diamo un caloroso benvenuto a chiunque contribuisca positivamente alla nostra società, ma non vogliamo assolutamente un'immigrazione incontrollata e illegale attraverso le frontiere aperte», ha spiegato. «Passeggiando per le nostre città si vedono persone che si aggirano senza meta, la gente ha paura. Tutto in Germania è diventato una zona a rischio», ha messo in risalto la politica.
«Queste elezioni storiche non sono cruciali solo per la Sassonia-Anhalt, ma anche per la Germania ed è per questo che il mio obiettivo è anche quello di fornire slancio affinché nella Berlino politica il messaggio del popolo arrivi finalmente a destinazione», ha dichiarato da parte sua il candidato di punta nel Land Ulrich Siegmund.
«Quest'ondata di successo ha travolto tutti i Länder, ora si parla un linguaggio diverso. Ho bisogno di una cancelliera come Alice Weidel a Berlino», ha aggiunto davanti ai media.
L'altro co-leader del partito, Tino Chrupalla, ha evidenziato che l'AfD intende governare in Sassonia-Anhalt e sta cercando dei partner a tal fine. «Invieremo proposte di dialogo a tutti. Si vedrà chi ci darà una mano».
Al programma «Morgenmagazin» dell'Ard, ha inoltre lanciato un appello alla Cdu: «Credo che debba fare un esame di coscienza su cosa e quali conseguenze trarre da questo disastroso risultato elettorale».