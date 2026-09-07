«Débâcle Cdu: Merz è impopolare e un peso»

Weidel ha promesso che «quando governeremo chiuderemo le frontiere» e potranno entrare solo quelli che hanno diritto al soggiorno. «Diamo un caloroso benvenuto a chiunque contribuisca positivamente alla nostra società, ma non vogliamo assolutamente un'immigrazione incontrollata e illegale attraverso le frontiere aperte», ha spiegato. «Passeggiando per le nostre città si vedono persone che si aggirano senza meta, la gente ha paura. Tutto in Germania è diventato una zona a rischio», ha messo in risalto la politica.

«Queste elezioni storiche non sono cruciali solo per la Sassonia-Anhalt, ma anche per la Germania ed è per questo che il mio obiettivo è anche quello di fornire slancio affinché nella Berlino politica il messaggio del popolo arrivi finalmente a destinazione», ha dichiarato da parte sua il candidato di punta nel Land Ulrich Siegmund.