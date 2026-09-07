Scoperte altre nove cariche esplosive vicino a linee elettriche

Sabato le autorità avevano riferito del ritrovamento di dodici ordigni nella regione della Lusazia, al confine con il Brandeburgo. Secondo gli inquirenti, avrebbero dovuto danneggiare le linee elettriche ad alta tensione provocando un cortocircuito. Non sono stati registrati danni alla rete e, hanno precisato le autorità, non sussiste alcun pericolo per la popolazione.

Parallelamente proseguono le ricerche di un 48enne sospettato di azioni di sabotaggio contro la rete elettrica tedesca, con episodi concentrati in Nordrhein-Westfalen, Brandeburgo e Sassonia. Sabato polizia e procura di Brandeburgo e Nordrhein-Westfalen hanno diffuso due fotografie dell'uomo e chiesto informazioni alla popolazione. Domenica una vasta operazione nella foresta di Hambach, vicino a Colonia, non ha permesso di rintracciarlo.