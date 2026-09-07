Scoperte altre nove cariche esplosive vicino a linee elettriche
Sale a 21 il numero di ordigni rinvenuti in Sassonia. Proseguono intanto le ricerche di un 48enne sospettato di sabotaggio.
GÖRLITZ - Dopo i tentativi di attacco alla rete elettrica nell'est della Germania, la polizia ha trovato altre nove cariche esplosive artigianali. Gli ordigni sono stati scoperti nelle immediate vicinanze di linee ad alta tensione a sud della sottostazione di Graustein, nei pressi di Schleife, nel distretto di Görlitz.
Le cariche sono state disinnescate dalle forze speciali del Landeskriminalamt Sachsen (LKA). Sale così a 21 il numero complessivo di ordigni esplosivi rinvenuti nello Stato federale della Sassonia. La Procura generale di Dresda, l'LKA e la polizia di Görlitz hanno nuovamente chiesto la collaborazione della popolazione nelle indagini.
Sabato le autorità avevano riferito del ritrovamento di dodici ordigni nella regione della Lusazia, al confine con il Brandeburgo. Secondo gli inquirenti, avrebbero dovuto danneggiare le linee elettriche ad alta tensione provocando un cortocircuito. Non sono stati registrati danni alla rete e, hanno precisato le autorità, non sussiste alcun pericolo per la popolazione.
Parallelamente proseguono le ricerche di un 48enne sospettato di azioni di sabotaggio contro la rete elettrica tedesca, con episodi concentrati in Nordrhein-Westfalen, Brandeburgo e Sassonia. Sabato polizia e procura di Brandeburgo e Nordrhein-Westfalen hanno diffuso due fotografie dell'uomo e chiesto informazioni alla popolazione. Domenica una vasta operazione nella foresta di Hambach, vicino a Colonia, non ha permesso di rintracciarlo.
Venerdì la polizia aveva trovato esplosivi nell'appartamento del sospettato a Gevelsberg, in Nordrhein-Westfalen. In seguito una squadra speciale ha fatto irruzione in un camion apparentemente trasformato in camper, fermo in un bosco a Niederzier, a circa 100 chilometri di distanza, senza però trovare il ricercato.