Torna la pena di morte, anche per i piromani

Secondo quanto riferito in un comunicato della presidenza, Tebboune ha ordinato che le modifiche al progetto di legge, oltre alle sue precedenti direttive, prevedano l'esecuzione della pena di morte nei due casi seguenti: «I piromani e gli organizzatori di incendi dolosi» e «i rapitori di minori e coloro che li sottopongono a sevizie».

La misura arriva alcune settimane dopo l'annuncio delle autorità algerine di voler riprendere l'esecuzione della pena capitale nei confronti dei responsabili degli incendi dolosi.