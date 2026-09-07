Belgrado saluta Mladić: presenti almeno 8mila persone

Il presidente serbo, Aleksandar Vučić, che ha mantenuto un profilo basso, conscio anche degli ammonimenti dell'Unione europea, facendosi solo garante dello svolgimento dei funerali secondo i desideri della famiglia di Mladić, non ci sarà perché impegnato ufficialmente oggi e domani con la visita di Stato del presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, mentre è presente il figlio, Danilo Vučić. Sono inoltre presenti diverse personalità di spicco della Republika Srpska di Bosnia, fra cui il presidente Siniša Karan e l'ex presidente deposto Milorad Dodik, il sindaco di Banja Luka e vari ministri.

La presenza dello Stato serbo alla cerimonia è inoltre garantita da un picchetto d'onore di militari che affianca in chiesa la bara di Mladic, sulla quale sono esposte le medaglie e onorificenze del generale e il suo berretto da alto ufficiale.