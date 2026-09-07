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SERBIA

Belgrado saluta Mladić: presenti almeno 8mila persone

Funerali solenni e alta partecipazione popolare nella capitale serba per l'ultimo saluto all'ex generale condannato per crimini di guerra.
Belgrado saluta Mladić: presenti almeno 8mila persone
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
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Belgrado saluta Mladić: presenti almeno 8mila persone
Funerali solenni e alta partecipazione popolare nella capitale serba per l'ultimo saluto all'ex generale condannato per crimini di guerra.

BELGRADO - Dopo cinque ore di camera ardente, dalle 7 di mattina, nella chiesa belgradese di San Luca Apostolo, il patriarca della Chiesa ortodossa serba, Porfirije, a mezzogiorno ha iniziato a officiare 'l'opelo', la cerimonia religiosa funebre per Ratko Mladić.

Fuori dalla chiesa, secondo la polizia citata dai media filo-governativi, ci sarebbero almeno 8000 persone a rendere il loro omaggio: persone di tutte le età, ex combattenti, quasi tutti con magliette o camicie nere a lutto e la presenza di molte bandiere serbe ed effigie del generale.

Fra le persone presenti in chiesa alla cerimonia figurano almeno tre ministri del governo serbo: il titolare alla Giustizia, Nenad Vujić, ministro della Giustizia, che nei giorni scorsi ha scortato personalmente la salma sul volo di Stato del governo serbo proveniente dall'Aja e che il 28 agosto, il giorno dopo la morte di Mladić, per primo annunciò gli onori militari e di Stato; il ministro della Cultura, Nikola Selaković, fotografato mentre stringe mani alla gente radunata fuori dalla chiesa e mentre accende candele votive, e il titolare di Trasporti e Infrastrutture, Darko Glišić.

SERBIA / BOSNIA
È morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica

Il presidente serbo, Aleksandar Vučić, che ha mantenuto un profilo basso, conscio anche degli ammonimenti dell'Unione europea, facendosi solo garante dello svolgimento dei funerali secondo i desideri della famiglia di Mladić, non ci sarà perché impegnato ufficialmente oggi e domani con la visita di Stato del presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, mentre è presente il figlio, Danilo Vučić. Sono inoltre presenti diverse personalità di spicco della Republika Srpska di Bosnia, fra cui il presidente Siniša Karan e l'ex presidente deposto Milorad Dodik, il sindaco di Banja Luka e vari ministri.

La presenza dello Stato serbo alla cerimonia è inoltre garantita da un picchetto d'onore di militari che affianca in chiesa la bara di Mladic, sulla quale sono esposte le medaglie e onorificenze del generale e il suo berretto da alto ufficiale.

Al termine del funerale, il corpo verrà trasportato in corteo funebre al vicino cimitero di Topčider per la sepoltura.

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