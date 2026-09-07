Giornata di lutto per ricordare le vittime dell'inondazione
Bandiere a mezz'asta e veglie religiose: morte almeno 1398 persone, disperse 5515
Bandiere a mezz'asta e veglie religiose: morte almeno 1398 persone, disperse 5515
KATHMANDU - Il Nepal osserva oggi un giorno di lutto in memoria delle vittime della violenta inondazione del 26 agosto. La data prescelta coincide con la tradizione indù di commemorare i defunti nel tredicesimo giorno dalla morte, spiegano i media internazionali.
Nel Paese, le bandiere sono a mezz'asta e stasera si prevedono veglie religiose con ceri. In totale, almeno 1398 persone sono morte a causa del disastro, probabilmente provocato dal crollo di un ghiacciaio, mentre 5515 risultano disperse.
Nel dettaglio, il bilancio delle vittime delle inondazioni in Nepal è ora di almeno 1355 morti, mentre altre 4996 persone risultano disperse. Nel vicino Tibet, secondo i dati ufficiali, 43 persone sono morte e altre 519 risultano disperse. Alcuni attivisti - riporta la France Presse - accusano il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime della tragedia.