ITALIA
Emma Bonino ricoverata in ospedale a Roma, sarebbe grave
La leader italiana di +Europa è stata soccorsa nel pomeriggio nella sua abitazione nel centro della Capitale.
Imago
Fonte Ats Ans
Emma Bonino ricoverata in ospedale a Roma, sarebbe grave
La leader italiana di +Europa è stata soccorsa nel pomeriggio nella sua abitazione nel centro della Capitale.
ROMA - Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di +Europa è stata soccorsa nella sua abitazione nel centro della Capitale nel pomeriggio.
Bonino è stata quindi trasportata in ambulanza all'ospedale Santo Spirito. Le sue condizioni sarebbero gravi.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO