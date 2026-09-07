RUSSIA/GERMANIA
Mosca chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo
Decisione in risposta alla chiusura della sede diplomatica russa a Bonn.
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Fonte Ats Ans
Mosca chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo
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Mosca chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo
Decisione in risposta alla chiusura della sede diplomatica russa a Bonn.
Mosca chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo
Decisione in risposta alla chiusura della sede diplomatica russa a Bonn.
MOSCA - La Russia ha revocato «il proprio consenso all'attività del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro il 18 settembre 2026». Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo.
La decisione è stata presa come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn. Tutti i suoi dipendenti dovranno lasciare la Federazione Russa entro tale data.
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