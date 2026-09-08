Vittoria dell'AfD: l'UDC si indigna, la sinistra si allarma

Anche il consigliere federale e ministro degli esteri Ignazio Cassis ha commentato il risultato durante un'intervista live di 20 Minuten sull'iniziativa per la neutralità. Cassis ha precisato che il Consiglio federale non commenta le elezioni regionali nei Paesi vicini, ma ha sottolineato come il risultato rifletta l'attuale insicurezza geopolitica. «L'ordine internazionale è sempre più sotto pressione e i cambiamenti politici in Europa indicano una fase storica difficile», ha aggiunto il ministro degli esteri.