Sevizie, droga e terrore in 30 metri quadrati

Una quindicina di vittime e familiari si sono presentati davanti alla sala Longemalle. Il principale imputato, che si faceva chiamare "Samaël", come l'arcangelo decaduto, avrebbe imposto con il pugno di ferro le regole della comunità. Quando riteneva che fossero state violate, colpiva le vittime con oggetti taglienti e contundenti. Le sevizie riguardavano sia uomini sia donne, spesso giovani, e per alcune di queste ultime avrebbero avuto anche una componente sessuale.

La mamma di una ragazzina: «Non immaginavo cosa stesse succedendo»

Davanti alla Corte, la madre di una delle vittime ha raccontato la vicenda della figlia, che all'epoca aveva 16 anni. L'adolescente si era innamorata dell'imputato, che avrebbe approfittato della situazione per isolarla e sottometterla. «Sapevo che qualcosa non andava, ma non avrei mai immaginato cosa stesse succedendo», ha raccontato la donna.