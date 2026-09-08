5000 franchi per il Nepal
Il contributo sarà devoluto alla Catena della solidarietà
STABIO - Il Municipio di Stabio ha annunciato una donazione di 5000 franchi svizzeri a sostegno delle vittime dell’alluvione che ha colpito il Nepal. Il contributo sarà destinato alla Catena della solidarietà e alle organizzazioni partner svizzere attive sul territorio, impegnate negli interventi di emergenza.
Le risorse raccolte serviranno a fornire alloggi di emergenza, acqua potabile, cibo, articoli per l’igiene e altri beni di prima necessità, oltre a garantire l’accesso alle cure mediche per la popolazione locale duramente colpita dalla catastrofe.
Con questa iniziativa, l’Esecutivo comunale «vuole essere vicino alle persone vittime di questo evento devastante», sottolineando l’importanza della solidarietà internazionale in situazioni di grave emergenza.