E così il Serfontana ritrova la sua iconica torre
Posata questo martedì mattina con l'ausilio della gru, restaura uno degli elementi più riconoscibili dello storico centro commerciale. Ma i lavori non sono (ancora) finiti.
Un'assenza che, chi ricorda la struttura originaria, avrà certamente notato. Stiamo parlando della “testa” dell'iconica torre del Serfontana, primo centro commerciale del Ticino.
Proprio questo martedì mattina, grazie all'ausilio di un elicottero la torre è stata riportata alla sua foggia originaria, come concepita dall'architetto Franco Bircher.
«Questo intervento segna il completamento della principale fase strutturale di riqualificazione di uno degli elementi più caratteristici e riconoscibili del Centro Commerciale», ci conferma l'ufficio stampa di Serfontana.
«Storicamente, la Torre ha rappresentato un importante punto di riferimento per il Serfontana: grazie alla sua altezza e alla sua posizione, ha contribuito per decenni a rendere il Centro immediatamente riconoscibile nel paesaggio del Mendrisiotto e lungo i principali assi viari, assumendo quasi la funzione di una vera e propria insegna architettonica».
La posa sarà seguita da lavori ulteriori: «Nelle prossime settimane seguiranno le opere di finitura e, successivamente, l’intervento artistico che ne completerà la trasformazione. Con la riqualificazione in corso, questo ruolo viene reinterpretato e rafforzato. La Torre non sarà più soltanto un elemento di riconoscibilità, ma diventerà uno dei principali simboli del nuovo Serfontana: un segno visibile della trasformazione e della sua nuova identità, capace di mettere in relazione architettura, arte e territorio».