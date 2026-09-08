E così il Serfontana ritrova la sua iconica torre

La posa sarà seguita da lavori ulteriori: «Nelle prossime settimane seguiranno le opere di finitura e, successivamente, l’intervento artistico che ne completerà la trasformazione. Con la riqualificazione in corso, questo ruolo viene reinterpretato e rafforzato. La Torre non sarà più soltanto un elemento di riconoscibilità, ma diventerà uno dei principali simboli del nuovo Serfontana: un segno visibile della trasformazione e della sua nuova identità, capace di mettere in relazione architettura, arte e territorio».