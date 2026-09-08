«La crisi climatica è qui e ora, anche in Ticino»

«Ticino impreparato. È necessaria un'azione rapida e decisa»

Per il collettivo di partiti e associazioni ambientaliste «è quindi necessaria un’azione decisa e rapida per ridurre le nostre emissioni di gas serra e fare tutto il possibile per limitare il riscaldamento globale ad al massimo +2°C. Perché ogni decimo di grado supplementare fa lievitare i danni, e perché un paese ricco e tecnologico come la Svizzera deve fare la sua parte nello sforzo globale». Tuttavia, «contemporaneamente dobbiamo anche adattarci al cambiamento climatico già osservato e quello che arriverà nei prossimi anni dotandoci di un piano di adattamento, perché il mutamento climatico già raggiunto e quello che arriverà è in parte irreversibile. Bisogna quindi imparare a conviverci e il Ticino fino ad ora si è dimostrato piuttosto impreparato, con una popolazione non sufficientemente protetta».

