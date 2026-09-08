Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

«La crisi climatica è qui e ora, anche in Ticino»

Verdi, PVL e PS, insieme ad alcune associazioni ambientaliste e a un medico, hanno lanciato un appello al Gran Consiglio in vista della discussione del Piano energetico e climatico cantonale.
«La crisi climatica è qui e ora, anche in Ticino»
Tipress
di Cronaca Ticino
«La crisi climatica è qui e ora, anche in Ticino»
Verdi, PVL e PS, insieme ad alcune associazioni ambientaliste e a un medico, hanno lanciato un appello al Gran Consiglio in vista della discussione del Piano energetico e climatico cantonale.

BELLINZONA - In una conferenza stampa congiunta che ha avuto luogo questa mattina a Bellinzona, alcuni partiti (Verdi, PVL e PS), associazioni ambientaliste (WWF, Anziane per il clima) e un medico hanno lanciato un appello al Gran Consiglio ticinese in vista della discussione in Parlamento del Piano Energetico e Climatico Cantonale.

«Il piano è fondamentale per il futuro energetico e climatico ticinese. Si tratta di un'opportunità storica da non perdere. La crisi climatica causata dall’uomo è qui e ora, anche in Ticino», si legge nella nota stampa odierna. Il collettivo cita poi svariati dati e alcuni allarmanti avvenimenti passati:

- Le tragiche alluvioni della valle Maggia (7 vittime e 100 milioni di danni) e del Moesano (2 vittime e 85 milioni di danni) nel 2024 si inseriscono bene nel contesto di un’intensità in crescita delle precipitazioni forti, specie su breve durata, causate dal mutamento climatico.

- Le forti grandinate del Locarnese (chicchi fino a 7 cm) e del Mendrisiotto (chicchi fino a 6 cm) nell'arco di 3 anni hanno causato danni per 300 milioni e rispettivamente 100-150 milioni. L’aumento dei chicchi di grandi dimensioni è molto probabilmente anch’esso legato al mutamento climatico.

- In Ticino si possono stimare statisticamente 750-1'000 morti premature dal 2003 ad oggi (24 anni) dovute al caldo, 50-100 annue negli anni più caldi come nel 2026.

Estate 2026
- La più calda mai misurata in Ticino: 4 ondate canicolari, 35-57 giorni di canicola, record di giorni e notti tropicali.

- Una delle estati più secche fino al 20 agosto (la più secca in assoluto a nord delle Alpi)

- Molti incendi di piccole dimensioni causate dalla forte siccità combinata con fulmini

- Aumento dei ricoveri negli ospedali ticinesi dell’EOC (per la prima volta da quest’anno viene classificato il ricovero o il decesso dovuto al caldo): solo fino al 28 giugno, 964 ricoveri in pronto soccorso.

- Produzione in generale molto scarsa di fieno e diverse problematiche sugli alpeggi sia per la mancanza di erba che di acqua (scorte invernali anticipate). Anche nel campo agricolo, laddove non era possibile irrigare, grosse perdite produttive.

- 15 Comuni ticinesi interessati da restrizioni vere e proprie dell’uso dell’acqua potabile

- Ampie fasce del bosco ticinese, che svolgono anche la funzione di bosco di protezione, sono state sottoposte ad uno stress siccitoso preoccupante.

- Ecosistemi fluviali devastati dalla siccità e dalle elevate temperature dell’acqua.

- Riduzione del 60% della produzione idroelettrica estiva (fortunatamente compensata in parte dal successo del fotovoltaico)

«Per quanto riguarda la temperatura si tratta di un’estate che era estrema o quasi impossibile un tempo, ma che ormai si prevede possa ripresentarsi ogni 10-25 anni oggi. Mentre in un mondo a +3°C avere massime fino ai 45°C sarà la normalità, come indicato negli scenari climatici di MeteoSvizzera».

«Ticino impreparato. È necessaria un'azione rapida e decisa»
Per il collettivo di partiti e associazioni ambientaliste «è quindi necessaria un’azione decisa e rapida per ridurre le nostre emissioni di gas serra e fare tutto il possibile per limitare il riscaldamento globale ad al massimo +2°C. Perché ogni decimo di grado supplementare fa lievitare i danni, e perché un paese ricco e tecnologico come la Svizzera deve fare la sua parte nello sforzo globale». Tuttavia, «contemporaneamente dobbiamo anche adattarci al cambiamento climatico già osservato e quello che arriverà nei prossimi anni dotandoci di un piano di adattamento, perché il mutamento climatico già raggiunto e quello che arriverà è in parte irreversibile. Bisogna quindi imparare a conviverci e il Ticino fino ad ora si è dimostrato piuttosto impreparato, con una popolazione non sufficientemente protetta».

In questo contesto il Piano Energetico e Climatico Cantonale (PECC), che sarà discusso e votato nella seduta del Gran Consiglio del 14 settembre, è un’opportunità storica per il Ticino che non va sprecata. Oltre a dare un apporto alla limitazione del riscaldamento climatico globale, che impatta direttamente il benessere delle future generazioni, e a consentirci di adattarci a un clima che cambia, delinea la necessaria transizione energetica.

Ecco perché si chiede al Gran Consiglio di:
- non indebolire ulteriormente il rapporto di maggioranza sul PECC, in particolare in relazione al fotovoltaico (in caso di risanamento del tetto e nel caso di tetti di grandi dimensioni) e al passaggio a sistemi rinnovabili in caso di sostituzione del sistema riscaldamento basato su fonti fossili.

- approvare le varianti della Legge sull’energia (LEn) cantonale proposte dal Consiglio di Stato su fotovoltaico e sostituzione del fossile ma modificate dal rapporto di maggioranza commissionale (emendamenti al rapporto di maggioranza).

- migliorare la proposta del Consiglio di Stato e approvare gli emendamenti al decreto legislativo per accelerare l’adattamento al mutamento climatico e sviluppare tramite progetti pilota lo stoccaggio stagionale di energia rinnovabile.

«Le decisioni politiche di oggi avranno delle conseguenze importanti sul Cantone Ticino di domani», conclude la nota stampa. «L’assunzione di responsabilità politica verso le future generazioni deve essere un esempio di sensibilità trasversale e indipendente dal campo partitico di appartenenza».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
appellocaldo estremocambiamento climaticocrisi climaticaenergie rinnovabiligran consigliopiano energeticoticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
1 gior
25
38

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
8 ore

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
2 gior

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
2 gior
30
56

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
1 gior
25
50

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
1 gior
16
56

Ancora più grosso. E gara sia

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
2 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
20 ore
60

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
1 gior
22
58

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
6 ore

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
1 gior
8
82

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
3 gior
46
109

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
51

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
2 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
55

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
1 gior
31

Spara al cervo... ma era un cavallo

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
14

C'è un nuovo milionario

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
1 gior
99
199

Sergio Savoia torna in politica

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
22 ore

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
2 gior

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
2 gior
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
1 gior
20
92

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
LIVE
MUSICA
1 gior
1
14

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
3 gior

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi

«I biglietti più economici non bastano»
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
2 gior
26
22

«I biglietti più economici non bastano»

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
21 ore
7
65

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
2 gior
7
47

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
4 gior
13
78

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Action accelera e apre il 20esimo negozio
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
17

Action accelera e apre il 20esimo negozio

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
5 ore
106
227

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
1 gior

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
3 gior

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
1 gior

Paradiso, scooterista urtato e ferito

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
18 ore
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
3 gior
6

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
23 ore
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
16 ore
25
151

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto
LIVE
HCAP
2 gior
7
26

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto

Alla scoperta del mondo dei funghi
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
2 gior
3

Alla scoperta del mondo dei funghi

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau
LIVE
ARGOVIA/ITALIA
1 gior

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini
LIVE
NAZIONALE
2 gior
6
22

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare
LIVE
LUGANO
1 gior
11
58

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
20

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera

Vittoria dell'AfD: l'UDC si indigna, la sinistra si allarma
LIVE
SVIZZERA
15 ore
33
62

Vittoria dell'AfD: l'UDC si indigna, la sinistra si allarma

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
LIVE
MANNO
3 gior

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini

ULTIME NOTIZIE TICINO
«Un salario minimo davvero dignitoso sarà presto realtà». O forse no?
LIVE
CANTONE
21 sec

«Un salario minimo davvero dignitoso sarà presto realtà». O forse no?

Cure dentarie più accessibili: accordo tra Soccorso d'inverno e SSO Ticino
LIVE
CANTONE
8 min

Cure dentarie più accessibili: accordo tra Soccorso d'inverno e SSO Ticino

I film per gli studenti e quell'arancione che richiama i migranti
LIVE
CANTONE
45 min

I film per gli studenti e quell'arancione che richiama i migranti

Percorsi casa-scuola, perché indicare una strada che sicura non è?
LIVE
LUGANO
1 ora
1

Percorsi casa-scuola, perché indicare una strada che sicura non è?

Inizia, «segnato dalle incognite», il nuovo anno accademico del Conservatorio
LIVE
LUGANO
1 ora

Inizia, «segnato dalle incognite», il nuovo anno accademico del Conservatorio

L'UDC boccia il Piano energetico e climatico cantonale
LIVE
CANTONE
2 ore
6
22

L'UDC boccia il Piano energetico e climatico cantonale

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
2 ore
10
44

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
2 ore
26
80

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

E così il Serfontana ritrova la sua iconica torre
LIVE
MORBIO INFERIORE
2 ore
6

E così il Serfontana ritrova la sua iconica torre

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
3 ore
17
28

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey