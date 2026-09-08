Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

La seconda scheda SIM

Come riporta ora l'agenzia di stampa italiana Ansa, c'è una nuova pista. La ricerca si concentra ora su una scheda SIM del cellulare. Le squadre di ricerca hanno scoperto che McCrystal aveva con sé una seconda scheda SIM. Ora i soccorritori stanno verificando fino a quando questa è rimasta attiva.

L'obiettivo è determinare con la massima precisione possibile la sua ultima posizione sul Cervino, in modo che i voli in elicottero dotati di un particolare sistema di localizzazione possano essere effettuati in modo più mirato. La ricerca è condotta congiuntamente dal soccorso alpino della Valle d'Aosta e dalla Guardia di Finanza di Cervinia, che lì è responsabile anche del soccorso in montagna. Fin dai primi giorni le perlustrazioni sono state compiute anche sul versante svizzero della montagna.