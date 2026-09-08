«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Secondo Sanvido e Balli, infatti, «la questione non dovrebbe trasformarsi in una contrapposizione tra automobilisti, ciclisti, pedoni e utilizzatori di monopattini. Occorre piuttosto interrogarsi su come organizzare meglio gli spazi disponibili, affinché le diverse forme di mobilità possano convivere in sicurezza: marciapiedi innanzitutto destinati ai pedoni, percorsi sicuri e possibilmente separati per biciclette e monopattini, infrastrutture adeguate per il trasporto pubblico e una rete stradale funzionale anche per il traffico motorizzato».

Pur evitando una contrapposizione tra le diverse categorie di utenti della strada, Sanvido e Balli evidenziano nell'interrogazione diversi punti critici legati al comportamento di alcuni conducenti di monopattini ed e-bike. Tra questi figurano l'utilizzo di questi mezzi da parte di persone molto giovani, il mancato rispetto dei semafori e delle precedenze, i cambi improvvisi di direzione, la circolazione sui marciapiedi e nelle zone esclusivamente pedonali che mettono a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada.