Inizia, «segnato dalle incognite», il nuovo anno accademico del Conservatorio

Anche la Scuola di Musica (SMUS) si trova in una situazione finanziariamente delicata, ha evidenziato il direttore SMUS Luca Medici. Il nuovo quadro di sostegno alle scuole di musica riconosciute, recentemente annunciato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) derivato dall’iniziativa “100 giorni per la musica”, non appare in grado di rispondere ai bisogni della scuola e non dà indicazioni sulla distribuzione dei contributi. I principi di finanziamento presentati dal DECS, inoltre, considerano unicamente la lezione individuale con un contributo fisso, che non tiene conto in modo adeguato dell’insieme dei costi della formazione offerta dalla SMUS: docenti qualificati e regolarmente assunti, prestazioni previdenziali e assicurative, infrastrutture, attività collettive e materie complementari. Requisiti essenziali per una scuola e determinanti per giustificare l’intervento pubblico.

«Bisogna investire nella formazione musicale e nei talenti»

Alla luce di questo contesto, il Conservatorio della Svizzera italiana ribadisce l’importanza di migliorare le condizioni quadro a livello cantonale, di investire nella formazione musicale di base, così come nei talenti, in maniera costruttiva e responsabile, offrire un mercato del lavoro stabile ai giovani musicisti qualificati diplomati in Ticino, sostenendo quindi una filiera dell’educazione musicale solida e completa.