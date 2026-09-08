Percorsi casa-scuola, perché indicare una strada che sicura non è?
Dieci Consiglieri comunali sollevano dubbi sulla sicurezza dei percorsi segnalati dalla mappa distribuita ad allievi e famiglie di Viganello.
LUGANO - Sette domande per fare luce sui percorsi casa-scuola e ottenere risposte dal Municipio. A sollevare il caso, con un'interrogazione giunta martedì mattina, sono dieci Consiglieri comunali della Lega, che puntano l'attenzione sulla mappa relativa a Viganello e, in particolare, su un attraversamento indicato lungo uno dei tragitti consigliati.
La Città ha distribuito una mappa con i percorsi casa-scuola, uno strumento con uno scopo chiaro e importante: indicare agli allievi e alle loro famiglie i tragitti consigliati per raggiungere la scuola in sicurezza, evitando per quanto possibile le strade più trafficate, soprattutto negli orari di punta, che spesso coincidono con gli orari di entrata e di uscita da scuola.
Si segnalano alcuni problemi
I consiglieri spiegano di aver esaminato, per ora, unicamente la mappa relativa a Viganello. Tra le indicazioni definite quantomeno curiose figurano fermate del bus che, secondo i consiglieri, non esisterebbero, come quella indicata in Salita Viarno. Ma soprattutto, secondo i firmatari, emergerebbe un errore ben più serio e preoccupante. Uno dei percorsi consigliati dalla Città prevede infatti l'attraversamento di una strada estremamente trafficata in un punto nel quale non vi è alcun passaggio pedonale.
La questione viene definita «paradossale»
Quel punto, in fondo a via General Guisan, è infatti già noto alle autorità cittadine.
Da circa quindici anni la Commissione di quartiere di Viganello e diversi cittadini chiedono una soluzione, poiché molte persone attraversano la strada nonostante l'assenza delle strisce pedonali. La risposta ricevuta nel corso degli anni è sempre stata, in sostanza, che un passaggio pedonale in quel punto non sarebbe realizzabile, anche considerando la presenza, a una certa distanza, di un sottopassaggio da una parte e di un altro attraversamento pedonale dall'altra.
Oggi, però, è la stessa Città a indicare proprio quel punto come parte di un percorso casa-scuola consigliato ai ragazzi.
Da qui l'obiezione dei consiglieri: o attraversare in quel punto è una soluzione praticabile, e allora bisogna finalmente renderla sicura, oppure non lo è e, di conseguenza, non può essere indicata su una mappa destinata agli allievi.
Verso una soluzione per via General Guisan
I firmatari sottolineano che genitori e allievi di Viganello conoscono bene il quartiere e sanno scegliere il percorso più sicuro. Ma un documento ufficiale della Città, consegnato dalla scuola e destinato anche a bambini e ragazzi, deve essere corretto, preciso e soprattutto non può contenere indicazioni potenzialmente pericolose. L'errore segnalato avrebbe però almeno un merito: quello di riaprire con forza la questione dell'attraversamento in fondo a via General Guisan.
Dopo circa quindici anni di segnalazioni, i consiglieri ritengono che sia arrivato il momento di trovare una soluzione concreta. Le difficoltà tecniche e normative, sostengono, devono essere affrontate, ma non possono diventare la ragione per lasciare il problema irrisolto per altri quindici anni.
Ecco le sette domande rivolte al Municipio dai firmatari
1. Il Municipio è a conoscenza degli errori presenti nella mappa dei percorsi casa-scuola relativa a Viganello?
2. Come è stato possibile indicare come percorso consigliato un attraversamento di una strada trafficata in un punto privo di passaggio pedonale?
3. Chi ha verificato e validato i percorsi prima della pubblicazione e della distribuzione della mappa?
4. Il Municipio intende procedere immediatamente alla verifica e alla correzione della mappa di Viganello?
5. Considerati gli errori riscontrati già nell'unica mappa esaminata dai firmatari, intende verificare anche tutte le altre mappe dei percorsi casa-scuola distribuite dalla Città?
6. Alla luce del fatto che la Città stessa ha individuato il fondo di via General Guisan come punto di attraversamento lungo un percorso casa-scuola, il Municipio è finalmente disposto a riesaminare la possibilità di rendere sicuro questo attraversamento in maniera definitiva?
7. Dopo circa quindici anni di segnalazioni da parte del quartiere, entro quali tempi il Municipio intende finalmente dare una risposta concreta al problema?
I dieci consiglieri comunali firmatari sono Michael Nyffeler, Andrea Sanvido, Stefano Quadri, Gianmaria Bianchetti, Lukas Bernasconi, Mauro Gaggini, Lucia Minotti, Marco Seitz, Luisa Aliprandi e Christian Tresoldi.