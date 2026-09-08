Percorsi casa-scuola, perché indicare una strada che sicura non è?

Verso una soluzione per via General Guisan

I firmatari sottolineano che genitori e allievi di Viganello conoscono bene il quartiere e sanno scegliere il percorso più sicuro. Ma un documento ufficiale della Città, consegnato dalla scuola e destinato anche a bambini e ragazzi, deve essere corretto, preciso e soprattutto non può contenere indicazioni potenzialmente pericolose. L'errore segnalato avrebbe però almeno un merito: quello di riaprire con forza la questione dell'attraversamento in fondo a via General Guisan.