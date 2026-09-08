Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

Percorsi casa-scuola, perché indicare una strada che sicura non è?

Dieci Consiglieri comunali sollevano dubbi sulla sicurezza dei percorsi segnalati dalla mappa distribuita ad allievi e famiglie di Viganello.
Percorsi casa-scuola, perché indicare una strada che sicura non è?
Ti-Press
Fonte Red
elaborata da Redazione
Percorsi casa-scuola, perché indicare una strada che sicura non è?
Dieci Consiglieri comunali sollevano dubbi sulla sicurezza dei percorsi segnalati dalla mappa distribuita ad allievi e famiglie di Viganello.

LUGANO - Sette domande per fare luce sui percorsi casa-scuola e ottenere risposte dal Municipio. A sollevare il caso, con un'interrogazione giunta martedì mattina, sono dieci Consiglieri comunali della Lega, che puntano l'attenzione sulla mappa relativa a Viganello e, in particolare, su un attraversamento indicato lungo uno dei tragitti consigliati.

La Città ha distribuito una mappa con i percorsi casa-scuola, uno strumento con uno scopo chiaro e importante: indicare agli allievi e alle loro famiglie i tragitti consigliati per raggiungere la scuola in sicurezza, evitando per quanto possibile le strade più trafficate, soprattutto negli orari di punta, che spesso coincidono con gli orari di entrata e di uscita da scuola.

Si segnalano alcuni problemi
I consiglieri spiegano di aver esaminato, per ora, unicamente la mappa relativa a Viganello. Tra le indicazioni definite quantomeno curiose figurano fermate del bus che, secondo i consiglieri, non esisterebbero, come quella indicata in Salita Viarno. Ma soprattutto, secondo i firmatari, emergerebbe un errore ben più serio e preoccupante. Uno dei percorsi consigliati dalla Città prevede infatti l'attraversamento di una strada estremamente trafficata in un punto nel quale non vi è alcun passaggio pedonale.

La questione viene definita «paradossale»
Quel punto, in fondo a via General Guisan, è infatti già noto alle autorità cittadine.

Da circa quindici anni la Commissione di quartiere di Viganello e diversi cittadini chiedono una soluzione, poiché molte persone attraversano la strada nonostante l'assenza delle strisce pedonali. La risposta ricevuta nel corso degli anni è sempre stata, in sostanza, che un passaggio pedonale in quel punto non sarebbe realizzabile, anche considerando la presenza, a una certa distanza, di un sottopassaggio da una parte e di un altro attraversamento pedonale dall'altra.

Oggi, però, è la stessa Città a indicare proprio quel punto come parte di un percorso casa-scuola consigliato ai ragazzi.

Da qui l'obiezione dei consiglieri: o attraversare in quel punto è una soluzione praticabile, e allora bisogna finalmente renderla sicura, oppure non lo è e, di conseguenza, non può essere indicata su una mappa destinata agli allievi.

Verso una soluzione per via General Guisan
I firmatari sottolineano che genitori e allievi di Viganello conoscono bene il quartiere e sanno scegliere il percorso più sicuro. Ma un documento ufficiale della Città, consegnato dalla scuola e destinato anche a bambini e ragazzi, deve essere corretto, preciso e soprattutto non può contenere indicazioni potenzialmente pericolose. L'errore segnalato avrebbe però almeno un merito: quello di riaprire con forza la questione dell'attraversamento in fondo a via General Guisan.

Dopo circa quindici anni di segnalazioni, i consiglieri ritengono che sia arrivato il momento di trovare una soluzione concreta. Le difficoltà tecniche e normative, sostengono, devono essere affrontate, ma non possono diventare la ragione per lasciare il problema irrisolto per altri quindici anni.

Ecco le sette domande rivolte al Municipio dai firmatari

1. Il Municipio è a conoscenza degli errori presenti nella mappa dei percorsi casa-scuola relativa a Viganello?

2. Come è stato possibile indicare come percorso consigliato un attraversamento di una strada trafficata in un punto privo di passaggio pedonale?

3. Chi ha verificato e validato i percorsi prima della pubblicazione e della distribuzione della mappa?

4. Il Municipio intende procedere immediatamente alla verifica e alla correzione della mappa di Viganello?

5. Considerati gli errori riscontrati già nell'unica mappa esaminata dai firmatari, intende verificare anche tutte le altre mappe dei percorsi casa-scuola distribuite dalla Città?

6. Alla luce del fatto che la Città stessa ha individuato il fondo di via General Guisan come punto di attraversamento lungo un percorso casa-scuola, il Municipio è finalmente disposto a riesaminare la possibilità di rendere sicuro questo attraversamento in maniera definitiva?

7. Dopo circa quindici anni di segnalazioni da parte del quartiere, entro quali tempi il Municipio intende finalmente dare una risposta concreta al problema?

I dieci consiglieri comunali firmatari sono Michael Nyffeler, Andrea Sanvido, Stefano Quadri, Gianmaria Bianchetti, Lukas Bernasconi, Mauro Gaggini, Lucia Minotti, Marco Seitz, Luisa Aliprandi e Christian Tresoldi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
consiglieri comunalimappamunicipiopercorsi casa-scuolaviganello
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
1 gior
25
38

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
8 ore

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
2 gior

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
2 gior
30
56

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
1 gior
25
50

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
1 gior
16
56

Ancora più grosso. E gara sia

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
2 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
20 ore
60

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
1 gior
22
58

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
6 ore

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
1 gior
8
82

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
3 gior
46
109

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
51

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
2 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
55

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
1 gior
31

Spara al cervo... ma era un cavallo

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
14

C'è un nuovo milionario

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
1 gior
99
199

Sergio Savoia torna in politica

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
22 ore

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
2 gior

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
2 gior
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
1 gior
20
92

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
LIVE
MUSICA
1 gior
1
14

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
3 gior

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi

«I biglietti più economici non bastano»
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
2 gior
26
22

«I biglietti più economici non bastano»

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
21 ore
7
65

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
2 gior
7
47

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
4 gior
13
78

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Action accelera e apre il 20esimo negozio
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
17

Action accelera e apre il 20esimo negozio

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
5 ore
106
227

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
1 gior

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
3 gior

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
1 gior

Paradiso, scooterista urtato e ferito

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
18 ore
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
3 gior
6

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
23 ore
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
15 ore
25
151

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto
LIVE
HCAP
2 gior
7
26

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto

Alla scoperta del mondo dei funghi
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
2 gior
3

Alla scoperta del mondo dei funghi

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau
LIVE
ARGOVIA/ITALIA
1 gior

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini
LIVE
NAZIONALE
2 gior
6
22

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare
LIVE
LUGANO
1 gior
11
58

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
20

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera

Vittoria dell'AfD: l'UDC si indigna, la sinistra si allarma
LIVE
SVIZZERA
15 ore
33
62

Vittoria dell'AfD: l'UDC si indigna, la sinistra si allarma

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
LIVE
MANNO
3 gior

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini

ULTIME NOTIZIE TICINO
«Un salario minimo davvero dignitoso sarà presto realtà». O forse no?
LIVE
CANTONE
2 sec

«Un salario minimo davvero dignitoso sarà presto realtà». O forse no?

Cure dentarie più accessibili: accordo tra Soccorso d'inverno e SSO Ticino
LIVE
CANTONE
8 min

Cure dentarie più accessibili: accordo tra Soccorso d'inverno e SSO Ticino

I film per gli studenti e quell'arancione che richiama i migranti
LIVE
CANTONE
44 min

I film per gli studenti e quell'arancione che richiama i migranti

Inizia, «segnato dalle incognite», il nuovo anno accademico del Conservatorio
LIVE
LUGANO
1 ora

Inizia, «segnato dalle incognite», il nuovo anno accademico del Conservatorio

L'UDC boccia il Piano energetico e climatico cantonale
LIVE
CANTONE
2 ore
6
22

L'UDC boccia il Piano energetico e climatico cantonale

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
2 ore
10
44

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

«La crisi climatica è qui e ora, anche in Ticino»
LIVE
CANTONE
2 ore
9

«La crisi climatica è qui e ora, anche in Ticino»

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
2 ore
25
80

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

E così il Serfontana ritrova la sua iconica torre
LIVE
MORBIO INFERIORE
2 ore
6

E così il Serfontana ritrova la sua iconica torre

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
3 ore
17
28

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey