I film per gli studenti e quell'arancione che richiama i migranti

Collaborazioni e sostegno

Il FFDUL 2026, diretto da Antonio Prata e Margherita Cascio e presieduto da Roberto Pomari, è promosso dalla Fondazione Diritti Umani di Lugano e rinnova le collaborazioni con associazioni e ONG locali e internazionali. Dal 2015 il festival fa parte del network nazionale dei Film Festival e Forum sui Diritti Umani, insieme a FIFDH di Ginevra e Human Rights Film Festival Zurich, e collabora con il Festival dei Diritti Umani di Milano.



Il festival è sostenuto dalla Confederazione (DFAE), dal Cantone Ticino (DECS), dalla Città di Lugano, da LuganoRegion, da fondazioni e da numerosi enti privati. Il FFDUL è un evento senza scopo di lucro e invita il pubblico a contribuire per sostenere la realizzazione del festival. Tutte le informazioni sono disponibili su www.festivaldirittiumani.ch/sostienici.