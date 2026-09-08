Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

In Ticino i costi in lievissimo calo

Le differenze tra cantoni sono marcate: nel secondo trimestre 2026, Sciaffusa ha visto i costi salire del 9,6%, mentre Zugo ha registrato un calo dell’8,7%. Anche Glarona, Grigioni, Giura e Zurigo hanno avuto aumenti superiori alla media nazionale, mentre Soletta, Basilea Città, Berna, Turgovia e Ginevra hanno visto una diminuzione provvisoria dei costi.

Il Ticino si piazza a metà classifica, con una riduzione dei costi pari allo 0,1%. Questo potrebbe far “ben sperare”, se così si può dire, in un rincaro non drammatico come quelli degli anni scorsi.