Due diciottenni accusati di sostegno al terrorismo

Come era stato riferito dopo il loro arresto, gli allora minorenni avrebbero sostenuto l'organizzazione terroristica vietata "Stato Islamico" (Isis). Avrebbero inoltre contribuito a pianificare attentati con esplosivi in Svizzera, ha precisato la procura cantonale all'agenzia Keystone-ATS.

Al momento dell'arresto, gli imputati avevano 15 e 16 anni. Per questo motivo il processo si svolgerà davanti al tribunale dei minorenni. La data esatta non è ancora stata fissata.