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Swiss donerà l’ultimo Airbus A340 al Museo dei trasporti

I costi per il trasferimento, le modifiche strutturali e l’allestimento degli interni sono stimati in diversi milioni
Swiss donerà l’ultimo Airbus A340 al Museo dei trasporti
SWISS
Fonte Ats
elaborata da Redazione
Swiss donerà l’ultimo Airbus A340 al Museo dei trasporti
I costi per il trasferimento, le modifiche strutturali e l’allestimento degli interni sono stimati in diversi milioni

LUCERNA - La compagnia aerea Swiss e il Verkehrshaus der Schweiz hanno annunciato un progetto museale congiunto per l’ultimo Airbus A340-300 della flotta Swiss. L’aereo dovrebbe essere integrato all’inizio del 2028 nella mostra sull’aviazione a Lucerna.

Tuttavia, prima della realizzazione, devono ancora essere chiarite numerose questioni tecniche, finanziarie e amministrative, come hanno comunicato martedì Swiss e il Verkehrshaus.

L’aereo, che pesa circa 125 tonnellate e che Swiss intende donare al Verkehrshaus, dovrà essere trasportato dall’aeroporto di Zurigo a Lucerna e posizionato nell’area del museo. I costi per il trasferimento, le modifiche strutturali e l’allestimento degli interni sono stimati in una cifra elevata di diversi milioni.

Il Verkehrshaus dovrà raccogliere questi fondi entro la fine del 2026, principalmente tramite finanziamenti di terzi provenienti da fondazioni, mecenati e aziende. La decisione definitiva sul progetto sarà presa solo quando trasporto, autorizzazioni e finanziamento saranno garantiti.

Con la dismissione dell’Airbus A340-300 entro la fine del 2027, per Swiss terminerà l’era degli aerei passeggeri a quattro motori. Questo tipo di aereo ha caratterizzato per molti anni la flotta a lungo raggio della compagnia aerea svizzera e ha collegato il Paese con destinazioni in tutto il mondo.

Al Verkehrshaus, il velivolo sarà collocato all’esterno, davanti al padiglione dell’aviazione e dello spazio. L’interno dell’aereo sarà allestito in modi diversi, come si legge nel comunicato. Già oggi, con la Convair 990 "Coronado", un ex aereo a lungo raggio a quattro motori della Swissair, è parte della mostra.

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