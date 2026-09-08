Swiss donerà l’ultimo Airbus A340 al Museo dei trasporti

L’aereo, che pesa circa 125 tonnellate e che Swiss intende donare al Verkehrshaus, dovrà essere trasportato dall’aeroporto di Zurigo a Lucerna e posizionato nell’area del museo. I costi per il trasferimento, le modifiche strutturali e l’allestimento degli interni sono stimati in una cifra elevata di diversi milioni.

Il Verkehrshaus dovrà raccogliere questi fondi entro la fine del 2026, principalmente tramite finanziamenti di terzi provenienti da fondazioni, mecenati e aziende. La decisione definitiva sul progetto sarà presa solo quando trasporto, autorizzazioni e finanziamento saranno garantiti.