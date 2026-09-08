Reclute, le prestazioni sono un flop. Ma le donne...

Lo studio è stato condotto dalla Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (EHSM) in collaborazione con l'esercito svizzero e l'Università di Zurigo. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica "BMJ Open".

I risultati mostrano nei giovani uomini un calo leggero ma costante della capacità fisica. In concreto, il punteggio medio degli uomini nel test di fitness dell'esercito (FTA) è sceso da 74,2 a 70,4 punti, mentre la quota di coloro che si sono autovalutati come «allenati» è salita dal 40 al 56 percento.