Reclute, le prestazioni sono un flop. Ma le donne...
I risultati mostrano nei giovani uomini un calo leggero, ma costante della capacità fisica. Nelle donne si osserva una tendenza opposta.
BERNA - La forma fisica degli obbligati al servizio è in calo da anni. Mentre i reclutati svizzeri tendevano a sopravvalutare le proprie prestazioni sportive, tra le donne che prestavano servizio volontario si è osservata una tendenza opposta, come mostra un nuovo studio a lungo termine dell'Ufficio federale dello sport.
Uno studio a lungo termine ha esaminato la forma fisica di circa 700'000 obbligati al servizio e donne volontarie nel periodo tra il 2006 e il 2024, come ha comunicato martedì l'Ufficio federale dello sport (Baspo).
Lo studio è stato condotto dalla Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (EHSM) in collaborazione con l'esercito svizzero e l'Università di Zurigo. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica "BMJ Open".
I risultati mostrano nei giovani uomini un calo leggero ma costante della capacità fisica. In concreto, il punteggio medio degli uomini nel test di fitness dell'esercito (FTA) è sceso da 74,2 a 70,4 punti, mentre la quota di coloro che si sono autovalutati come «allenati» è salita dal 40 al 56 percento.
Età crescente e pandemia come fattori
I ricercatori spiegano questa contraddizione con la tendenza delle persone a sopravvalutarsi nelle indagini. Parte del calo è stato inoltre attribuito a ragioni strutturali, come l'aumento dell'età di reclutamento e le restrizioni al movimento durante la pandemia di Covid-19.
Il test di fitness dell'esercito comprende i cinque esercizi salto in lungo da fermo, lancio della palla medica, test di forza del tronco, equilibrio su una gamba e corsa di resistenza. Queste capacità, secondo gli autori, non vengono spesso allenate in modo specifico dagli sport oggi più praticati.
L'opposto è stato osservato dai ricercatori tra le donne che si sono candidate volontariamente al servizio militare. Il loro punteggio medio nel test di fitness è migliorato nel periodo di osservazione da 45,4 a 49,9 punti. Anche la loro quota di persone valutate come «allenate» è aumentata dal 50 al 64 percento.
Gli autori dello studio sottolineano tuttavia che si tratta di un gruppo selezionato e tendenzialmente motivato dal punto di vista sportivo.