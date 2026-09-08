Elettricità, prezzi giù di circa il 4% nel 2027

A scendere sarà la tariffa energetica, mentre aumenteranno i costi di rete e la tariffa di misurazione. Per le aziende di medie dimensioni il quadro è simile, scrive la Elcom. Le tariffe dell'elettricità si sono ormai stabilizzate su un livello elevato: il lieve calo complessivo si spiega essenzialmente con prezzi dell'energia più convenienti.

Si tratta comunque di valori mediani. Nella realtà le tariffe variano in modo considerevole da un gestore di rete all'altro, soprattutto per le forti differenze nell'approvvigionamento energetico: questi costi dipendono dalla quota di elettricità autoprodotta e dalla strategia di approvvigionamento adottata.