Elettricità, prezzi giù di circa il 4% nel 2027
Una famiglia tipo risparmierà circa 53 franchi sulla bolletta elettrica annuale, ma le tariffe variano sensibilmente in base alla regione.
BERNA - Nel 2027 la bolletta della luce sarà un po' più leggera. Secondo la Elektrizitätskommission (Elcom), le tariffe caleranno in media del quattro percento: per una tipica economia domestica significa 53 franchi in meno all'anno. Con alcune differenze, però, da regione a regione.
In media, una famiglia che consuma 4500 chilowattora all'anno pagherà 26,45 centesimi per chilowattora, circa 1,2 centesimi in meno rispetto al 2026, per un totale di 1194 franchi. Lo ha comunicato martedì la Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom).
A scendere sarà la tariffa energetica, mentre aumenteranno i costi di rete e la tariffa di misurazione. Per le aziende di medie dimensioni il quadro è simile, scrive la Elcom. Le tariffe dell'elettricità si sono ormai stabilizzate su un livello elevato: il lieve calo complessivo si spiega essenzialmente con prezzi dell'energia più convenienti.
Si tratta comunque di valori mediani. Nella realtà le tariffe variano in modo considerevole da un gestore di rete all'altro, soprattutto per le forti differenze nell'approvvigionamento energetico: questi costi dipendono dalla quota di elettricità autoprodotta e dalla strategia di approvvigionamento adottata.
Le tariffe 2027 dei singoli comuni e dei gestori delle reti di distribuzione si possono consultare online, sul sito dei prezzi dell'elettricità della Elcom. Entro la fine di agosto i circa 580 gestori di reti elettriche erano tenuti a comunicare le proprie tariffe ai clienti e alla Elcom.
Anche per l'anno in corso le tariffe erano già diminuite di circa il 4 percento rispetto al 2025. Nel 2025 il calo era stato addirittura del dieci percento, dopo gli aumenti in parte molto forti registrati nel 2023 e nel 2024.