Carenza di benzina e gasolio, si attinge alle scorte obbligatorie

Lo stop arriva però in un momento particolarmente delicato. L'approvvigionamento di prodotti petroliferi era già sotto pressione da diverse settimane a causa della magra del Reno, che ha ridotto fortemente le capacità di trasporto fluviale. E le alternative non sono sufficienti, almeno in tempi brevi, per compensare completamente la mancata produzione di Cressier.