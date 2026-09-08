Sciaffusa
Giovani accusati di sostegno a un’organizzazione terroristica
La Procura minorile conclude l'indagine e trasferisce il caso al Tribunale cantonale.
Polizia Sciaffusa
Giovani accusati di sostegno a un’organizzazione terroristica
La Procura minorile conclude l'indagine e trasferisce il caso al Tribunale cantonale.
SCIAFFUSA - La Procura dei minori del Cantone di Sciaffusa ha concluso un'indagine approfondita e ha presentato un'accusa contro due persone, oggi diciottenni, residenti nel Cantone di Sciaffusa. I due sono accusati, tra l'altro, di aver ripetutamente sostenuto un'organizzazione terroristica.
Per entrambi gli imputati vale ancora la presunzione di innocenza.
Con la presentazione dell'accusa, la competenza sia procedurale che mediatica passa ora al Tribunale cantonale di Sciaffusa.
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