Camion travolge un'auto sull'A4: grave una 25enne

La giovane è rimasta incastrata nell'abitacolo. Per liberarla, i pompieri hanno dapprima dovuto rimuovere il carico del camion con una gru, per poi sollevare il mezzo pesante. Dopo le prime cure sul posto da parte dei soccorritori di Zugo, la 25enne è stata trasportata, con gravi ferite, in un ospedale fuori Cantone a bordo di un elicottero della Alpine Air Ambulance. Il camionista è invece riuscito a lasciare autonomamente il proprio veicolo. Dopo essere stato medicato sul posto, è stato trasportato in ospedale con ferite lievi.

Le cause esatte dell'incidente sono ora oggetto di ulteriori accertamenti, coordinati dalla Procura del Canton Zugo. Sul posto sono intervenuti gli specialisti della polizia scientifica e della polizia stradale cantonale, affiancati anche da piloti di droni impegnati nella documentazione della scena. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.