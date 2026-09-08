Camion travolge un'auto sull'A4: grave una 25enne
Rimasta intrappolata, è stata estratta dall'abitacolo grazie all'intervento dei pompieri
Rimasta intrappolata, è stata estratta dall'abitacolo grazie all'intervento dei pompieri
ZUGO - Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto ieri pomeriggio sull'A4, tra lo svincolo di Rütihof e Cham. Erano da poco passate le 16 quando l'auto guidata dalla 25enne è stata schiacciata da un camion.
Stando a una prima ricostruzione, il conducente del mezzo pesante, un 46enne, avrebbe cambiato corsia senza accorgersi della vettura. Ne è seguita una collisione che ha fatto sbandare entrambi i veicoli, finiti poi per ruotare su sé stessi. Il camion si è infine ribaltato sull'auto, arrestando la propria corsa di traverso e occupando tutte le corsie dell'autostrada.
La giovane è rimasta incastrata nell'abitacolo. Per liberarla, i pompieri hanno dapprima dovuto rimuovere il carico del camion con una gru, per poi sollevare il mezzo pesante. Dopo le prime cure sul posto da parte dei soccorritori di Zugo, la 25enne è stata trasportata, con gravi ferite, in un ospedale fuori Cantone a bordo di un elicottero della Alpine Air Ambulance. Il camionista è invece riuscito a lasciare autonomamente il proprio veicolo. Dopo essere stato medicato sul posto, è stato trasportato in ospedale con ferite lievi.
Le cause esatte dell'incidente sono ora oggetto di ulteriori accertamenti, coordinati dalla Procura del Canton Zugo. Sul posto sono intervenuti gli specialisti della polizia scientifica e della polizia stradale cantonale, affiancati anche da piloti di droni impegnati nella documentazione della scena. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.
Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi, il recupero dei mezzi, la pulizia e la riparazione della carreggiata, l'A4 è rimasta chiusa in direzione di Zurigo, a partire dallo svincolo di Rütihof, per circa sei ore. I vigili del fuoco delle zone limitrofe hanno bloccato le rampe di accesso all'autostrada e deviato il traffico, provocando importanti disagi alla circolazione.
Sul posto sono intervenuti, tra gli altri, i servizi di soccorso di Zugo e Küssnacht, la Alpine Air Ambulance, un'impresa privata di soccorso stradale, la società di gestione delle strade nazionali zentras, diversi corpi dei pompieri della regione, 29 membri della Stützpunktfeuerwehr Zug e agenti della polizia cantonale.