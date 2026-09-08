Svizzera
Novartis: battuta d'arresto nel settore neuromuscolare
Dopo il fallimento di un importante trial sulla distrofia miotonica, la multinazionale conferma fiducia nelle sue prospettive economiche.
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Fonte Ats Awp
Novartis: battuta d'arresto nel settore neuromuscolare
Dopo il fallimento di un importante trial sulla distrofia miotonica, la multinazionale conferma fiducia nelle sue prospettive economiche.
BASILEA - La casa farmaceutica Novartis ammette il fallimento di un nuovo programma clinico in fase avanzata, il secondo nel giro di pochi giorni.
Lo studio denominato "Harbor", volto a valutare il farmaco delpacibart etédésiran (del-désiran) per il trattamento della distrofia miotonica di tipo 1 (DM1), non ha raggiunto il suo obiettivo primario, nonostante i segnali di efficacia clinica, secondo quanto riportato in un comunicato diffuso oggi.
Questa battuta d'arresto non impedisce alla multinazionale di puntare comunque a un tasso di crescita annuo compreso tra il 5 e il 6% nel periodo 2025-2030.
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