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Studenti svizzeri tra i migliori al mondo, eppure sanno leggere sempre meno

Le prestazioni in scienze naturali restano stabili e superiori alla media OCSE, ma crescono gli studenti con risultati insufficienti anche in matematica.
Studenti svizzeri tra i migliori al mondo, eppure sanno leggere sempre meno
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Fonte Sda
di Redazione
Studenti svizzeri tra i migliori al mondo, eppure sanno leggere sempre meno
Le prestazioni in scienze naturali restano stabili e superiori alla media OCSE, ma crescono gli studenti con risultati insufficienti anche in matematica.

BERNA - Le alunne e gli alunni quindicenni in Svizzera hanno ottenuto nella rilevazione Pisa 2025 risultati superiori alla media OCSE in tutti i settori. Tuttavia, nelle materie lettura e matematica si è confermata una tendenza negativa degli ultimi anni.

Nei settori scienze naturali, lettura, matematica e nella risoluzione di problemi basata su modelli, i quindicenni in Svizzera hanno raggiunto valori significativamente più alti rispetto alla media dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), come ha comunicato martedì l'Università di Berna su incarico della Confederazione e dei Cantoni. La Svizzera si colloca così in tutti gli ambiti di competenza tra i 20 Paesi più performanti dei 91 partecipanti.

Nella principale area delle scienze naturali, i giovani svizzeri hanno raggiunto una media di 501 punti, posizionandosi nettamente sopra la media OCSE di 482 punti. Le prestazioni in questo settore si sono dimostrate relativamente stabili dal 2015, mentre la media OCSE nello stesso periodo è diminuita costantemente. Anche nella competenza scientifico-ambientale, rilevata per la prima volta, la Svizzera ha ottenuto con 495 punti un risultato superiore alla media.

Tendenze al ribasso in lettura e matematica
Nella competenza di lettura si è confermata una tendenza al ribasso. Il valore medio è sceso a 470 punti. Nel 2015 era ancora di 492 punti. Nonostante il calo, la Svizzera si colloca anche qui sopra la media OCSE di 461 punti.

Anche in matematica le prestazioni sono ulteriormente diminuite. Il valore medio è sceso a 499 punti, rispetto ai 521 punti del 2015. Nonostante questo calo, la Svizzera continua a far parte del gruppo di testa a livello internazionale in matematica.

Per la prima volta è stata testata la risoluzione di problemi basata su modelli come nuova competenza. Anche qui la Svizzera ha ottenuto con 520 punti un risultato superiore alla media.

Molto avanti a livello internazionale
Nel confronto con i Paesi di riferimento particolarmente rilevanti per la politica educativa svizzera, la Svizzera si comporta costantemente bene. Nelle scienze naturali solo Estonia e Canada ottengono risultati migliori in alcuni sottosettori, mentre la Svizzera si distingue ad esempio in matematica e solo l'Estonia ottiene risultati ancora migliori.

Anche nella lettura Estonia e Canada precedono la Svizzera; Finlandia e Italia raggiungono un livello comparabile. Nella risoluzione di problemi basata su modelli, la Svizzera viene nuovamente superata all'interno del gruppo di riferimento solo dall'Estonia, mentre il Canada si trova statisticamente allo stesso livello. Pisa 2025 conferma così complessivamente la forte posizione internazionale della Svizzera - in particolare in matematica e nella risoluzione di problemi basata su modelli.

Più giovani con basse prestazioni
L'analisi dei gruppi di rendimento ha rivelato un aumento delle alunne e degli alunni con basse prestazioni. La quota di giovani che nella lettura non ha raggiunto le competenze minime è salita da circa il 20 percento nel 2015 al 28,8 percento nel 2025. In matematica questa quota è cresciuta nello stesso periodo dal 15,8 percento al 23,2 percento. Nelle scienze naturali, invece, la quota dei meno performanti è rimasta stabile intorno al 21 percento.

Un risultato centrale dello studio è il grande influsso che ancora esercita l'origine sociale sul successo scolastico. Le alunne e gli alunni provenienti da contesti socialmente svantaggiati hanno ottenuto in media risultati nettamente peggiori.

La distanza tra i giovani più privilegiati e quelli più svantaggiati nel raggiungimento delle competenze minime ha raggiunto un massimo nel 2022 ed è tornata nel 2025 al livello del 2015. Tuttavia, ciò è dovuto anche a un calo delle prestazioni tra le alunne e gli alunni privilegiati.

I giovani si sentono di nuovo meglio
Il benessere dei giovani si è ripreso dopo un punto minimo nel 2022. La soddisfazione di vita e il senso di appartenenza alla scuola hanno raggiunto nel 2025 nuovamente un livello simile a quello precedente alla pandemia di Covid-19 nel 2018.

Pisa è uno studio comparativo internazionale dell'OCSE che viene condotto ogni quattro anni. All'indagine del 2025 hanno partecipato 91 Paesi; in Svizzera sono stati intervistati circa 7600 giovani provenienti da 275 scuole.

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