Studenti svizzeri tra i migliori al mondo, eppure sanno leggere sempre meno

Nella principale area delle scienze naturali, i giovani svizzeri hanno raggiunto una media di 501 punti, posizionandosi nettamente sopra la media OCSE di 482 punti. Le prestazioni in questo settore si sono dimostrate relativamente stabili dal 2015, mentre la media OCSE nello stesso periodo è diminuita costantemente. Anche nella competenza scientifico-ambientale, rilevata per la prima volta, la Svizzera ha ottenuto con 495 punti un risultato superiore alla media.

Tendenze al ribasso in lettura e matematica

Nella competenza di lettura si è confermata una tendenza al ribasso. Il valore medio è sceso a 470 punti. Nel 2015 era ancora di 492 punti. Nonostante il calo, la Svizzera si colloca anche qui sopra la media OCSE di 461 punti.