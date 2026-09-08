Infortuni gravi: quasi il 90% torna al lavoro

La Suva si impegna fin dall’inizio per favorire il ritorno alla normalità. Quasi la metà degli infortuni riconosciuti ha comportato un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, con una media di 44 giorni di incapacità lavorativa. Il 78% degli infortunati è rientrato entro tre mesi, mentre il 6% ha affrontato periodi più lunghi di assenza, spesso a causa di lesioni dovute a cadute che hanno interessato ginocchia, spalle, caviglie o schiena.

Per i casi più complessi, la Suva attiva il proprio case management: i case manager coordinano cure, riabilitazione e il ritorno al lavoro, collaborando con medici, datori di lavoro e altre assicurazioni sociali. Nel 2025, sono state seguite 2.400 persone tramite questo servizio. Un ruolo chiave lo svolgono anche le cliniche di Bellikon e Sion, specializzate nella riabilitazione post-traumatica e nel reinserimento professionale.