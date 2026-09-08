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Amag rassicura i clienti svizzeri di Volkswagen: «A prova di futuro»

L'importatore svizzero ribadisce la solidità dell'offerta e la leadership nel segmento elettrico nonostante le sfide globali.
Amag rassicura i clienti svizzeri di Volkswagen: «A prova di futuro»
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Fonte Ats
di Redazione
Amag rassicura i clienti svizzeri di Volkswagen: «A prova di futuro»
L'importatore svizzero ribadisce la solidità dell'offerta e la leadership nel segmento elettrico nonostante le sfide globali.

ZURIGO - Malgrado la bufera che travolge Volkswagen (VW), che ha annunciato venerdì scorso il più grande piano di ridimensionamento della sua storia, l'importatore svizzero Amag lancia un messaggio di assoluta tranquillità ai clienti elvetici. «I nostri prodotti e servizi sono a prova di futuro», assicura il CEO Helmut Ruhl.

«La riduzione dell'organico presso VW non incide sulla situazione occupazionale presso Amag», afferma il dirigente in un'intervista pubblicata oggi da 20 Minuten. «Amag è un'azienda familiare elvetica indipendente». Al contrario, «le misure adottate da Volkswagen contribuiscono, nel lungo periodo, anche a salvaguardare i posti di lavoro nell'industria svizzera dei fornitori, tradizionalmente strettamente legata al comparto automobilistico tedesco ed europeo».

Il manager giudica positivamente il pacchetto di austerità, che verte su 50'000 nuovi tagli (per un totale intorno a 100'000), il dimezzamento dei modelli e la possibile chiusura di stabilimenti. «Con l'attuazione della visione futura del gruppo VW si realizza un necessario adeguamento delle capacità alle nuove condizioni del mercato». Viene inoltre apprezzata la scelta sulla politica dei modelli, perché «la differenziazione in futuro avverrà più attraverso il software che con l'hardware».

Quanto alla mobilità elettrica, il numero uno di Amag respinge l'accusa che VW abbia perso terreno rispetto ai cinesi. «Assolutamente no. La situazione in Svizzera non è paragonabile a quella del mercato automobilistico cinese. Le nostre auto elettriche ricaricano in genere più velocemente e hanno un'autonomia maggiore». Amag rivendica la leadership nel segmento dei veicoli puramente elettrici, con Skoda prima marca per vendite di e-car nella Confederazione e una domanda molto forte per i nuovi modelli.

La concorrenza cinese, con marchi come BYD in forte crescita in Europa, è monitorata con attenzione, ma Amag è convinta di rimanere saldamente al comando, con oltre il 31% di quota di mercato. «Volkswagen è stato lo scorso anno per la 28esima volta il marchio più acquistato in Svizzera, Skoda è al secondo posto e da quest'anno è il costruttore che vende più auto elettriche», puntualizza l'intervistato.

Secondo Ruhl gli svizzeri hanno fiducia in Volkswagen. «I prodotti del gruppo sono perfettamente in linea con le esigenze del mercato elvetico e, secondo uno studio condotto dall'istituto di ricerca Sotomo nel mese di luglio, la Germania, con l'84%, è di gran lunga il paese di provenienza preferito per l'acquisto di una vettura. Come noto il marchio VW è in qualche modo sinonimo di Germania».

Riguardo alla riduzione della gamma di modelli, non si conoscono ancora i dettagli. «In linea di principio, riteniamo che una semplificazione dell'offerta comporti vantaggi per la clientela, ad esempio in termini di chiarezza, disponibilità ed efficienza». Nessuna paura inoltre sui tempi di consegna. «Non ci sarà alcuna conseguenza», assicura l'operatore. «Amag continuerà a offrire il consueto servizio completo, che comprende anche la consegna il più rapida possibile dei veicoli ordinati».

Ruhl tende a rassicurare anche chi teme rincari. «I nostri prezzi derivano dalla situazione concorrenziale nel mercato svizzero e questa è indipendente dalle decisioni di VW». Alla domanda se abbia ancora senso acquistare un'automobile Volkswagen l'esperto risponde in modo categorico. «Si tratta di una domanda più che legittima per i numerosi nuovi marchi che devono ancora affermarsi nella dura concorrenza del mercato automobilistico elvetico», replica. «Alcuni non ci riusciranno. A metà anno, VW rimane il più grande gruppo automobilistico al mondo in termini di fatturato, al secondo posto per vendite e al terzo posto per risultato». Per i clienti, argomenta il professionista, contano soprattutto prodotti attraenti, qualità, assistenza, disponibilità dei ricambi e mantenimento del valore. «Ed è proprio questo ciò che rappresentano Volkswagen e Amag in Svizzera», conclude.

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