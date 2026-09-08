Amag rassicura i clienti svizzeri di Volkswagen: «A prova di futuro»

Ruhl tende a rassicurare anche chi teme rincari. «I nostri prezzi derivano dalla situazione concorrenziale nel mercato svizzero e questa è indipendente dalle decisioni di VW». Alla domanda se abbia ancora senso acquistare un'automobile Volkswagen l'esperto risponde in modo categorico. «Si tratta di una domanda più che legittima per i numerosi nuovi marchi che devono ancora affermarsi nella dura concorrenza del mercato automobilistico elvetico», replica. «Alcuni non ci riusciranno. A metà anno, VW rimane il più grande gruppo automobilistico al mondo in termini di fatturato, al secondo posto per vendite e al terzo posto per risultato». Per i clienti, argomenta il professionista, contano soprattutto prodotti attraenti, qualità, assistenza, disponibilità dei ricambi e mantenimento del valore. «Ed è proprio questo ciò che rappresentano Volkswagen e Amag in Svizzera», conclude.