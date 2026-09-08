Un modello 3D di Blatten, per prevedere meglio i disastri naturali

Il modello topografico si trova in un ex bunker militare vicino a Davos (GR). Ha una dimensione massima di 5,4 metri per 4,5 ed è composto da 56 parti, la cui stampa ha richiesto circa 100 giorni.

Negli esperimenti, una miscela di acqua, sabbia e argilla viene fatta colare sul modello per simulare una frana. Numerose telecamere, laser, sensori e uno scanner 3D misurano parametri quali l'altezza di deflusso, la velocità, la distanza percorsa, i depositi e la dinamica d'urto del movimento di massa artificiale.