Accoltellò a morte la madre, 28enne fa scena muta davanti ai giudici

Su richiesta del difensore, dopo l'interrogatorio il 28enne è stato dispensato dalla partecipazione al procedimento. Non ha inoltre colto l'occasione per rilasciare una dichiarazione finale anticipata.

L'imputato, cittadino svizzero, è cresciuto in Alaska e all'età di undici anni si è trasferito in Svizzera con la madre. Ha riferito di aver concluso la scuola nell'ambito di un programma speciale, senza poi portare a termine una formazione professionale. Ha lavorato saltuariamente in programmi sociali.