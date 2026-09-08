Accoltellò a morte la madre, 28enne fa scena muta davanti ai giudici
Il giovane è comparso stamattina a processo. In aula indossava una felpa nera e ha tenuto il cappuccio sulla testa. Il Ministero pubblico lo considera incapace di intendere e di volere.
HORGEN - Un 28enne accusato di aver accoltellato a morte la madre all'inizio del 2024 a Wädenswil (ZH) è comparso oggi davanti al tribunale di Horgen. Il giovane non si è espresso sulle accuse. Il Ministero pubblico lo considera incapace di intendere e di volere.
L'imputato si è presentato in aula con una felpa nera, tenendo il cappuccio sulla testa. Ha risposto alle domande con una voce così bassa da risultare quasi incomprensibile, senza però rilasciare dichiarazioni sui fatti che gli vengono contestati.
Su richiesta del difensore, dopo l'interrogatorio il 28enne è stato dispensato dalla partecipazione al procedimento. Non ha inoltre colto l'occasione per rilasciare una dichiarazione finale anticipata.
L'imputato, cittadino svizzero, è cresciuto in Alaska e all'età di undici anni si è trasferito in Svizzera con la madre. Ha riferito di aver concluso la scuola nell'ambito di un programma speciale, senza poi portare a termine una formazione professionale. Ha lavorato saltuariamente in programmi sociali.